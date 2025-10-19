ندب المستشار أحمد عبد الغني لتولي منصب أمين عام مجلس الشيوخ

وافق المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة على ندب المستشار الدكتور أحمد محمد عبد الغني عبد المجيد لتولي منصب الأمين العام لمجلس الشيوخ.

يأتي هذا القرار تأكيدًا لمكانة هيئة قضايا الدولة كمؤسسة رائدة

يأتي هذا القرار تأكيدًا لمكانة هيئة قضايا الدولة كمؤسسة رائدة في إعداد وتأهيل الكفاءات القانونية والإدارية القادرة على الإسهام في تطوير الأداء المؤسسي والتشريعي للدولة.

السيرة الذاتية للمستشار الدكتور أحمد عبد المجيد:

يحمل المستشار الدكتور أحمد عبد المجيد مؤهلات علمية رفيعة، إذ حصل على درجة الماجستير في القانون ثم الدكتوراه في القانون المدني.

ويمتلك مسيرة مهنية ثرية داخل هيئة قضايا الدولة، حيث عمل بعدد من أقسامها الحيوية، منها القسم القضائي بهيئة مشروعات التعمير والقسم القضائي لوزارة الدفاع. كما انتدب للعمل في المكتب الفني لمساعد أول وزير العدل ومكتب مساعد الوزير لشؤون لجان التوفيق في المنازعات.

كما شغل المستشار الدكتور أحمد عبد المجيد منصب الأمين العام لشؤون الأعضاء بهيئة قضايا الدولة، وأسهم من خلاله في تطوير آليات العمل الإداري والمهني داخل الهيئة ودعم أعضائها في أداء رسالتهم القضائية.

كما يتمتع بخبرة برلمانية وتشريعية واسعة، إذ عمل مستشارًا قانونيًا للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومستشارًا قانونيًا بوزارة شؤون المجالس النيابية، إلى جانب عمله مستشارًا قانونيًا بإدارة الدعاوى المدنية بهيئة القضاء العسكري وبوزارة الطيران المدني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.