القضاء الإداري يتلقى 206 طعون من مرشحي انتخابات النواب والفصل خلال يومين

أغلقت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، باب تلقي الطعون، ليصل في اللحظات الأخيرة عدد الطعون ٢٠٦ طعون، ليصبح بذلك العدد النهائي لعدد الطعون التي تلقتها المحكمة من جميع المحافظات، ٢٠٦ طعون من المرشحين علي انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥.

يأتي ذلك بعد غلق باب الترشح، ومن المنتظر أن تبدأ المحكمة أن تصدر أحكامها في نظر الطعون، في خلال اليومين المقبلين ليصدر أحكام أولية باستبعاد مرشحين أو دخول مرشحين مستبعدين، يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.

وبلغ عدد الطعون في القاهرة فقط ٤٠ طعنا، وتمت إحالة ٤ طعون من المحافظات للاختصاص، ليصبح بذلك عدد إجمالي الطعون المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، ٤٤ طعنا في جاهزيتها للفصل فيها.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، كشوف أسماء المرشحين ورموزهم على النظامين الفردي والقائمة، وسيتم نشرها رسميًا في الجريدة.

وكانت لجان تلقي طلبات الترشح قد أغلقت أعمالها يوم الأربعاء الماضي، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بعد انتهاء المهلة المحددة لتلقي الطلبات على مدار ثمانية أيام متواصلة.

