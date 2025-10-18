السبت 18 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حكام مباريات الأحد في الدوري المصري الممتاز

فريق زد إف سي، فيتو
فريق زد إف سي، فيتو

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أسماء حكام مباريات يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر بالموسم رقم 67 لمسابقة الدوري المصري الممتاز (دوري نايل).

ويشهد الدوري المصري مباراتين، حيث يستضيف فريق زد إف سي نظيره بتروجت، غدًا الأحد، على ملعب إستاد القاهرة الدولي في تمام الخامسة مساءً، فيما يلتقي في الثامنة مساءً، سيراميكا كليوباترا مع طلائع الجيش على ملعب هيئة قناة السويس.

وقد جاءت الاختيارات على النحو التالي:

مباراة زد أمام بتروجيت

حكام مباراة زد وبتروجيت، فيتو
حكام مباراة زد وبتروجيت، فيتو

مباراة سيراميكا ضد طلائع الجيش

حكام مباراة سيراميكا ضد طلائع الجيش، فيتو
حكام مباراة سيراميكا ضد طلائع الجيش، فيتو

 غياب الزمالك عن الجولة الحادية عشرة

وتشهد الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري غياب الزمالك لحصوله على راحة نظرًا لمشاركة 21 فريقًا بالمسابقة كما تشهد الجولة عودة بيراميدز للظهور من جديد بعد تأجيل مباراته أمام بتروجيت من الجولة العاشرة إلى شهر ديسمبر المقبل.

الدوري المصري لجنة الحكام الرئيسية الاتحاد المصري لكرة القدم أوسكار رويز دوري نايل إف سي بتروجت سيراميكا كليوباترا طلائع الجيش

الجريدة الرسمية