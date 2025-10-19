الأحد 19 أكتوبر 2025
محافظ الإسكندرية يشهد المؤتمر السنوي لتنمية العضوية للمنطقة الروتارية

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يشهد المؤتمر السنوي لتنمية العضوية للمنطقة

شهد  الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، مؤتمر تنمية العضوية للمنطقة الروتارية بمصر، يأتي هذا للتأكيد على الدور الفعال والمؤثر لمؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها الأندية الروتارية في دعم المجتمع السكندري، وذلك في ظل دعم الحكومة للمجتمع المدني كشريك أساسي للدولة المصرية في عملية التنمية.

 

وخلال كلمته؛ ثمن محافظ الإسكندرية الجهد الكبير الذي تقوم به الأندية الروتارية في الشارع السكندري عبر سنوات، حيث تُعد نموذجًا مشرفًا للعمل الأهلي والخدمي ؛ مشيرًا إلى أن الأندية الروتارية لها إسهامات عديدة في مجالات مختلفة ؛على رأسها المجال الطبي حيث قامت بتجهيز  بعض وحدات العناية المركزة بمستشفيات جامعية وعامة، بالإضافة إلى توفير المستلزمات الطبية لبعض المستشفيات مثل:(دار إسماعيل والرمل والحضرة الجامعي)، علاوة على توفير السماعات الطبية للأطفال ضعاف السمع وكذلك النظارات الطبية لضعاف البصر والقيام يالعمليات الجراحية، هذا بالإضافة إلى دورهم في دعم قطاع التعليم وتوصيل مياه الشرب للمنازل المحرومة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

 

وأكد الفريق أحمد خالد بأنه على أتم استعداد لدعم جميع الأفكار والمقترحات التي من شأنها الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن السكندري، مؤكدًا على ضرورة تضافر كافة الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني بما يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

جاء المؤتمر بحضور؛ دكتر حسام فرحات محافظ المنطقة الروتارية الحالي، ومحافظي المنطقة الروتارية السابقين، والدكتور ايمن نزية رئيس لجنة تنمية العضوية بالمنطقة الروتارية، وداليا منصف معاون المحافظ ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر.

