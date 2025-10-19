الأحد 19 أكتوبر 2025
مشيدًا بشجاعته، السيسي: السادات اتخذ قرار العبور لاستعادة الكرامة الوطنية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره العميق للرئيس الراحل محمد أنور السادات، مشيدًا بشجاعته في اتخاذ قرار العبور لاستعادة الكرامة الوطنية بعد نكسة عام ١٩٦٧، مؤكدًا أن الدولة ماضية في تجاوز التحديات وبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المُسلحة، اليوم الأحد، فعاليات الندوة التثقيفية الـ٤٢ التي تنظمها القوات المسلحة، في إطار احتفالات مصر بالذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وكرم الرئيس السيسي أحد عشر بطلا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة.
 

الجريدة الرسمية