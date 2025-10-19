تل أبيب عن هوية الجثة الثانية: "لا فلسطيني ولا إسرائيلى"

أعلنت إسرائيل، اليوم الأحد، أن الجثة الثانية التي سلّمتها حركة حماس في وقت متأخر من ليل السبت إلى الأحد، تعود لعامل زراعي تايلندي، كان قد قتل خلال هجوم الحركة في السابع من أكتوبر 2023، واحتجز جثمانه في قطاع غزة منذ ذلك الحين.

إعادة جميع الرهائن القتلى

من جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: إن "بعد استكمال عملية التعرّف من قبل المعهد الوطني للطب الشرعي، بالتعاون مع شرطة إسرائيل والحاخامية العسكرية، أبلغ ممثلي جيش الإحتلال الإسرائيلي عائلة المختطف سونتايا أوكارسري أن ابنهم أُعيد إلى إسرائيل وتم استكمال التعرف عليه".

وتابعت: "الحكومة وجهاز التنسيق وشئون الأسرى في دولة إسرائيل عازمون، ملتزمون ويعملون بلا كلل من أجل إعادة جميع الرهائن القتلى لدفن لائق في وطنهم".

التعرف على جثة الرهينة رونين إنجل

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، أعلنت في وقت سابق من الأحد، التعرف على جثة الرهينة رونين إنجل.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه "أبلغ عائلة الرهينة رونين إنجل" بتسلم رفاته، وهو ما أكده مكتب رئيس الوزراء معلنا مرة جديدة أن إسرائيل لن تقوم بـ"أي مساومة" ولن تدخر جهدا إلى أن تتم استعادة كل الرهائن الذين قتلوا.

وقتل رونين إنجل (54 عاما) في كيبوتس نير عزو عندما شنت حماس هجومها على جنوب إسرائيل في أكتوبر 2023 ونقلت جثته إلى قطاع غزة.

وأعلنت وفاته في الأول من ديسمبر 2023.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.