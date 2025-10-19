الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

توم إليس يكشف مفاجأة عن فيلم مارفل The Fantastic Four: First Steps

بيدرو باسكال وتوم
بيدرو باسكال وتوم إليس

كشف الممثل توم إليس، مفاجأة عن فيلم مارفل The Fantastic Four: First Steps، الذي عرض في صالات السينما مؤخرا

وقال توم، أنه أجرى بالفعل اختبار أداء لدور ريد ريتشاردز، قبل أن يُمنح الدور إلى بيدرو باسكال.

بول والتر هاوزر عن فيلم The Fantastic Four: تمنيت عدم حذف مشهدي مع فانيسا كيربي

أعطى الممثل بول والتر هاوزر، فيلم The Fantastic Four: First Steps، تقييم 3.5 على موقع Letterboxd للأفلام.

وكتب بول والتر هاوزر معلقا علي تقييمه: "أحب الموسيقى التصويرية، وتصميم الإنتاج والأداء، كنت أتمنى لو انهم لم يحذفوا مشهدي مع فانيسا كيربي، لكنني سعيد جدًا لأنني شاركت في فيلم من إنتاج مارفل".

 

مخرج The Fantastic Four First Steps: اختيار ممثل شخصية ريد ريتشاردز أصعب ما واجهني

فيما كشف مات شاكمان مخرج فيلم  The Fantastic Four First Steps، عن أصعب قرار اتخذه خلال تحضيره للفيلم.

وأوضح شاكمان، في تصريحات صحفية، أن اختيار ممثل شخصية ريد ريتشاردز كان أصعب ما في الأمر، قائلا: "ينتقل من كونه عالمًا غريب الأطوار محبوسًا في المختبر، إلى زوج وأب مستعد لفعل أي شيء لحماية عائلته، ثم إلى الرجل الذي يقود المنتقمين، أدركتُ أن النسخة التي نبنيها يجب أن تحتوي على كل هذه العناصر".

مات شاكمان: استخدمنا صخرة حقيقية في تصوير مشاهد شخصية The Thing

كشف المخرج مات شاكمان، أن فريق عمل فيلم  مارفل  The Fantastic Four: First Steps"، استخدموا صخرة حقيقية كنموذج مرجعي لشخصية البطل الخارق"The Thing".

وقال شاكمان في تصريحات صحفية: "ذهبنا إلى الصحراء، ووجدنا صخرة تبدو تمامًا كما تخيلنا شكل شخصية "The Thing"، واستخدمنا الصخرة في تصوير كل مشهد تظهر فيه الشخصية، تحت جميع ظروف الإضاءة المختلفة، ثم استخدمنا هذه الصور كنموذج في المؤثرات البصرية لبناء الشخصية الرقمية في الفيلم".

Image
شخصية The Thing

 

Image

فيلم The Fantastic Four First Steps يخضع لعمليات إعادة تصوير

وكشفت تقارير صحفية، أن فيلم مارفل، The Fantastic Four First Steps، خضع لعمليات إعادة تصوير.

وأوضحت التقارير، أن سبب إعادة تصوير عدد من مشاهد فيلم  The Fantastic Four First Steps، يعود لتصحيح بعض المشاهد السينمائية به، وليس لتغيير أي شيء في حبكة الفيلم، حيث يرى رؤساء شركة ديزني، بأنه أحد أفضل أعمال أستديوهات مارڤل على الإطلاق. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

Fantastic Beasts Fantastic Four The Fantastic Four First Steps

مواد متعلقة

رغم غياب أسواق روسيا والصين، إيرادات فيلم "fantastic four" تتجاوز 500 مليون دولار

بول والتر هاوزر عن فيلم The Fantastic Four: تمنيت عدم حذف مشهدي مع فانيسا كيربي

الأكثر قراءة

السيسي ردا على طلب الحرب بسبب أهل غزة: أنا عندي 120 مليون مصري وضيف

زغلول صيام يكتب: كل المدربين المساعدين لـ الأجانب في الدوري المصري "شاهد ماشفش حاجة".. آخرهم حازم إمام !!

وقف حرب غزة وفوز العناني، السيسي: أكتوبر شهر الانتصارات

رابطة المحترفين الإماراتية تطرح تذاكر كأس السوبر المصري وتستعرض ملعبي البطولة

وزير الداخلية الفرنسي: المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر لا تقدر بثمن

ماكينة انتصارات، أرقام وإنجازات يورتشيتش مع بيراميدز

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع المرض

اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام تشكل 8 لجان فرعية تبدأ فعالياتها غدًا

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سر الاحتفال بالمولد الرجبي للسيد البدوي وعلاقته بـ إبراهيم الدسوقي

مجالس دار الإفتاء تناقش أحكام الضمان في الإسلام

دار الإفتاء تحذر من النظر في خصوصيات الآخرين وانتهاك عوراتهم

المزيد
الجريدة الرسمية