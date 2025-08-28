الخميس 28 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

اتحاد الكتاب ودار الكتب والوثائق القومية يبحثان سبل التعاون المشترك

لقاء نقابة الكتاب
لقاء نقابة الكتاب مع دار الكتب، فيتو

 عقد الدكتور علاء عبد الهادي، نقيب اتحاد الكتاب والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، اجتماعًا مع الدكتور أسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، لبحث أوجه التعاون وتفعيل البروتوكول المبرم بين النقابة ووزارة الثقافة.

جرى اللقاء في مقر دار الكتب والوثائق القومية بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، ومثل نقابة الكتاب كل من الشاعر السيد حسن، نائب رئيس النقابة، والدكتور محمد أبو شنب، رئيس الإدارة القانونية. 

وحضر من جانب دار الكتب كل من: عبد الله عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية لرئيس الهيئة، والدكتور خالد إبراهيم، رئيس الإدارة القانونية، والدكتور أحمد زقزوق، مدير إدارة الإيداع.

وساد اللقاء أجواء ودية، تم خلالها وضع خطة عمل مفصلة تهدف إلى تنظيم التعاون بين الجانبين بما يضمن حقوق كل طرف ويسهم في إثراء المشهد الثقافي.

