الأحد 19 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

مناقشة وتوقيع كتاب من يملك الجسد لنجاد البرعى بمكتبة مصر العامة

مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة بالدقى

تنظم دار العين للنشر، حفل مناقشة وتوقيع كتاب "من يملك الجسد حول "الاغتصاب الزوجي بين القانون المصري والشريعة الاسلامية " وهو دراسة وضعها المحامي بالنقض نجاد البرعي وساعده فيها المحامي بالنقض أحمد راغب والمحامية بالاستئناف داليا زخاري والمحامي بالاستئناف كريم عزت والباحث القانوني حسين كامل، وذلك فى الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء 22 أكتوبر الجارى بمكتبة مصر العامة بالدقى.


كتاب من يملك الجسد 
 

وتقع الدراسة " من يملك الجسد حول "الاغتصاب الزوجي بين القانون المصري والشريعة الاسلامية " والتي نفذتها المجموعة المتحدة للقانون بمشاركه سفارة المملكة المتحدة بالقاهرة، والصادرة عن دار العين للنشر والتوزيع،  فى أكثر من ٣٠٠ صفحة من القطع المتوسط.

 

يناقش الدراسة كل من الدكتور محمود كبيش العميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة القاهرة وأستاذ القانون الجنائي بالكلية،والأستاذ الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الازهر وعميد كلية الدراسات العربية والإسلامية بفرع جامعة الأزهر بدمياط،والمفكر القبطي الأستاذ كمال زاخر والأستاذة آية منير مؤسسة مبادرة "سوبر وومن" التي تهدف إلى دعم وتمكين النساء. 
 

الجريدة الرسمية