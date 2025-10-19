درة: يسرا كانت بالنسبة لي حلم والآن هي صديقة وأخت

أعربت الفنانة درة عن حبها الكبير للفنانة يسرا، مشيدة بمشوارها الفني الطويل وأعمالها المميزة التي أثرت الساحة الفنية.

في تصريحات تلفزيونية لها خلال مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، قالت درة: "الكلمات مش بتوفي حق يسرا وأنا بحبها جدا، وبيتهيألي كل الناس بتحبها، ولكن أنا بحبها بشكل خاص. هي كانت بالنسبالي حلم، دلوقتي صديقة وأخت على المستوى الشخصي".

وأضافت درة أن يسرا تمثل لها الكثير على الصعيدين الشخصي والفني، مشيرة إلى أنها تُعتبر أيقونة في مجال الفن. وقالت: “استمرارها في الفن أصعب من النجاح نفسه. هي محافظة على مكانتها في السينما والمسرح لمدة 50 سنة، وأيضًا على مكانتها الإنسانية والاجتماعية”.

وفي سياق متصل، كانت درة قد أكدت في تصريحات سابقة حرصها على حضور الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، معبرة عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث الفني الكبير.

وقالت: "ارتديت فستاني الأزرق مثل الأميرات، لأننا في المهرجانات الكبيرة نختار مثل هذه الفساتين، وأنا حريصة على حضور مهرجان الجونة دائمًا."

وأوضحت درة خلال لقائها عبر قناة النهار على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي: "سأظل حتى اليوم الأخير من فعاليات المهرجان، خاصة لحضور تكريم الفنانة الكبيرة يسرا."

