درة: أعود للشاشة مع يسرا وسأبقى حتى ختام الجونة لحضور تكريمها

قالت الفنانة درة إنها حرصت على حضور الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، معبّرة عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث الفني الكبير، قائلة: "ارتديت فستاني الأزرق مثل الأميرات، ونرتدي مثل هذه الفساتين في المهرجانات الكبيرة، وأنا حريصة على حضور مهرجان الجونة دائمًا".

وأضافت خلال لقائها عبر قناة النهار على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة: "سأظل حتى اليوم الأخير من فعاليات المهرجان، خاصة لحضور تكريم الفنانة الكبيرة يسرا".

درة تعود للدراما والسينما

وكشفت درة عن غيابها خلال السنوات الماضية قائلة: “غبت 3 سنوات عن السينما وعامين عن التلفزيون، وأعود هذا العام من خلال مسلسل (الست لما) مع الفنانة يسرا، الذي يناقش عددًا من القضايا النسائية”.

تجربة إخراجية عن غزة

وأشارت إلى خوضها تجربة جديدة خلف الكاميرا: “أخرجت فيلمًا وثائقيًا عن غزة والقضية الفلسطينية، وأحببت تجربة الإخراج كثيرًا لأنها تتيح لي متابعة كل تفاصيل صناعة الفيلم، وسأكررها بالتأكيد إذا جاءني عمل جيد”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.