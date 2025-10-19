الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

شرشوحة البيت الأبيض!

هو ماذا يجري بالضبط؟! هذه هي الفصحى لجملة "إيه هو اللي بيحصل ده؟!"، لتقذفنا الأحداث قذفًا إلى تراث إفيهات النجم الكبير عادل إمام في مدرسة المشاغبين، وهو يشكو حظه العاثر مع معلمته الجديدة التي مارست القوة معه ومع زملائه للردع، وراح يصرخ: "دول جايبين لنا مدرسة من المدبح يا جدعان!" و"هنتخرج من الثانوي على التأهيل المهني عدل!" وغيرها من عباراتِه التاريخية التي تنتهي إلى كونها -من وجهة نظره- تمام مسخرة كبرى!


واليوم نستدعي نواح طالب فاشل وزعيم عصابة الطلبة الشهير "بهجت الأباصيري"، بعد أن شاهدنا شرشوحة على الأصول، شرشوحة كما تقول كتب فتوات وشوارعجية شيكاغو!
 

كارولين ليفيت، متحدثة البيت الأبيض. يسألها مراسل صحفي يعمل في موقع هاڤ بوست، لا به ولا عليه عن الجهة التي حددت بودابست عاصمة المجر للقاء الرئيسين بوتين وترامب، فقالت على الفور: "أمك"!


تصورنا في المراجعة أنها زلة لسان، انفعال وتهور، لكنني رحت أعيد النظر، وأفرك عيني، ثم أفركها من جديد، حيث وصلة ردح -كما تقول كتب حواري شيكاغو- بالتمام: "انت يا يساري يا كذا ويا كذا! أنا فاقساك يا منيل يا "حيلة المازر" بتاع انت.. إلخ إلخ!!".


على كل حال، هذه السوقية جزء من فريق ترامب، وماذا ننتظر وهو كبيرهم الذي علمهم كل ما نراه! ماذا ننتظر ونحن أمام عصابة تدفع العالم إلى الجحيم! ماذا ننتظر والعالم على موعد -أو قد يكون على موعد- مع غزو دولة حرة لا ذنب لها إلا أنها تريد الحياة فوق الكوكب بكرامة: فنزويلا الحرة!

ابن القذافي ولبنان!

برّه يا كيرتزر.. موقعة الجامعة الأمريكية!

هذه الجربعة لا يصح أن تمر؛ إنها إهانة للصحافة في كل مكان، لمهنة كل دورها أنها مسؤولة عن إبلاغ الناس بما يجري.. لن نعيد مقولات قادة غربيين عظام عن الصحافة ودورها وأهميتها؛ سقطت أصلًا الليبرالية وانتهت، كل شعاراتهم كذب فوق كذب، ومن فوقهما كذب! لكن على الصحفيين -في كل مكان- حماية أنفسهم، مهنتهم، شرفهم!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بوتين وترامب فريق ترامب كارولين ليفيت الصحافة المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت البيت الأبيض فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي احمد رفعت

مواد متعلقة

نتنياهو والطرد من قمة شرم الشيخ!

لصوص الشعب!

الفائزة بجائزة نوبل لـ"الحرب"!

المرازي وسر 67!

نوبل عربية في الأول والأخير!

الأكثر قراءة

السيسي ردا على طلب الحرب بسبب أهل غزة: أنا عندي 120 مليون مصري وضيف

اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام تشكل 8 لجان فرعية تبدأ فعالياتها غدًا

"فيتو" تنفرد بعقود حفل الأزمة، تفاصيل اتهام عازف الأورج محمد عبد السلام بالنصب بعد تغيبه عن حفل زفاف

زغلول صيام يكتب: كل المدربين المساعدين لـ الأجانب في الدوري المصري "شاهد ماشفش حاجة".. آخرهم حازم إمام !!

وقف حرب غزة وفوز العناني، السيسي: أكتوبر شهر الانتصارات

وزير الداخلية الفرنسي: المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر لا تقدر بثمن

رابطة المحترفين الإماراتية تطرح تذاكر كأس السوبر المصري وتستعرض ملعبي البطولة

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع المرض

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة مجهولون، زيد بن الخطاب شهيد اليمامة

سر الاحتفال بالمولد الرجبي للسيد البدوي وعلاقته بـ إبراهيم الدسوقي

مجالس دار الإفتاء تناقش أحكام الضمان في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية