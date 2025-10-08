نوبل عربية في الأول والأخير!

شئنا أم أبينا.. قبلنا أو رفضنا.. كل العالم يصف شعوب هذه المنطقة بالعرب وبلادنا بالعربية، خاصة العدو الإسرائيلي المجرم الذي يكاد لا يستخدم في إعلامه ومن سكانه لفظ فلسطيني وإنما عربي. حتى أحداث العنف تُصنَّف تصنيفين لا ثالث لهما: إما أنها عمل جنائي، أو عمل لأسباب أو على خلفية قومية! أي أنهم يعتبرون أي عمل فدائي عملًا عربيًا ضد القومية اليهودية!



ولذلك هل يصح أن نترك السعادة بفوز عربي ونقصر في واجب التهنئة لنجادل في مسألة كونه سعوديًا بالتجنّس أو فلسطينيًا بالمولد أو أردنيًا بالنشأة أو أمريكيًا بالإقامة؟! هل هذا يصح؟!

هل يصح أصلًا أن نكون أَسْرَى الإعلام الإلكتروني الخبيث الذي يجرّنا إلى مكائد عبيطة بما يخرجنا عن طبيعتنا -العربية- حيث التضامن عند الجد والحفاظ على قيم المجاملات والفرح المتبادل عند الضرورة؟!

وهو ما يتكرر كثيرًا في الفترة الماضية ويحتاج إلى وقفة مع النفس قبل وقفات من الإعلام!

الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي كلمته في مصر أكتوبر، قال: إضافة فخرٍ جديدٍ للمصريين والعرب، ثم تحدث عن وحدة القرار العربي، ولم يتأثر -ولن يتأثر- بالصغائر التي تحدث على التواصل ولا بكل أفاعيل المراهقين والمعقدين نفسيًا ممن لا يعرفون مصالح بلادهم!

أهلًا بـ نوبل العربية الثانية في الكيمياء، ومبروك لصاحبها عمر ياغي الذي أسعد اليوم أربعمائة مليون عربي، ومبروك لكل من يشعر أنه ينتمي إليه.. في فلسطين والأردن والسعودية وفي كل مكان يفرح به.. ويفرح له.. ولكل الأسوياء الطيبين العقلاء في كل مكان! وإلى مزيد من التقدم لنا جميعًا.

