نانسي عجرم تتألق في حفلها بالجونة بحضور إلهام شاهين ويسرا

تألقت النجمة اللبنانية نانسي عجرم في حفل استثنائي في مدينة الجونة وسط تفاعل وحضور كبير.

حفل نانسي عجرم في الجونة

وقدمت نانسي عجرم عددا كبيرا من أغانيها الشهيرة الجديدة والقديمة بحضور يسرا وإلهام شاهين .

ألبوم نانسي عجرم الجديد

وطرحت نانسي عجرم مؤخرا ألبومها الجديد “نانسي 11” ويضم الألبوم 11 أغنية كالآتي: بدي أقول بحبك، يا قلبو، لغة الحب، جاني بالليل، على علمي، أنا هفضل أغني، انسى، غيرانين، طراوة، أنا تبعني، يا سيدي يا سيدي.

أما آخر أعمال نانسي عجرم كانت أغنيتها “تيجي نعيش” بالإضافة إلى مشاركتها في فيلم مقسوم من خلال أغنيتين هما «مقسوم، قلبي يا محتاس».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.