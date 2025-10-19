الأحد 19 أكتوبر 2025
نانسي عجرم تتألق في حفلها بالجونة بحضور إلهام شاهين ويسرا

تألقت النجمة اللبنانية نانسي عجرم في حفل استثنائي في مدينة الجونة وسط تفاعل وحضور كبير. 

 

حفل نانسي عجرم في الجونة 

وقدمت نانسي عجرم عددا كبيرا من أغانيها الشهيرة الجديدة والقديمة بحضور يسرا وإلهام شاهين .

 

ألبوم نانسي عجرم الجديد

وطرحت نانسي عجرم مؤخرا ألبومها الجديد “نانسي 11” ويضم  الألبوم 11 أغنية كالآتي: بدي أقول بحبك، يا قلبو، لغة الحب، جاني بالليل، على علمي، أنا هفضل أغني، انسى، غيرانين، طراوة، أنا تبعني، يا سيدي يا سيدي. 

أما آخر أعمال نانسي عجرم كانت أغنيتها “تيجي نعيش” بالإضافة إلى مشاركتها في فيلم مقسوم من خلال أغنيتين هما «مقسوم، قلبي يا محتاس».

