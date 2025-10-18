الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نجيب ساويرس أول الحضور على ريد كاربت فيلم "أب أم أخت أخ" بمهرجان الجونة السينمائي (فيديو وصور)

رجل الأعمال نجيب
رجل الأعمال نجيب ساويرس، فيتو

انطلقت فعاليات الريد كاربت الخاصة بالفيلم الأمريكي "أب، أم، أخت، أخ" للمخرج جيم جارموش، ضمن عروض مهرجان الجونة السينمائي، وكان في مقدمة الحضور رجل الأعمال نجيب ساويرس.

 

فيلم"أب، أم، أخت، أخ" 

 

وهو فيلم شاعري ساخر، يتناول أربعة إخوة مفككين يعودون إلى بعضهم بعد سنوات من القطيعة، في حكاية عن الذاكرة، والمصالحة، وديناميكيات العائلة المتغيرة.الفيلم حائز على جائزة الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا.

مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور شغوف ومطلع، وتعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة السينما. 

 

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع السينما في المنطقة بنظرائهم الدوليين، ودعم نمو الصناعة السينمائية، وتوفير منصة لاكتشاف الأصوات والمواهب الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجونة السينمائي أفلام عرض في مهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة 2025 نجيب ساويرس

مواد متعلقة

بيان مشترك بين برنامج الأغذية العالمي ومهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن نجوم سيني جونة الصاعدين لهذا العام

الأكثر قراءة

إصابة الطيار، نيزك يضرب طائرة وزير الدفاع الأمريكي أثناء رحلة إلى لوس أنجلوس (صور)

هل يرتفع سعر الخبز السياحي بعد زيادة المحروقات؟ الشعبة توضح

لقب السوبر الإفريقي ينعش خزينة بيراميدز بـ 500 ألف دولار

منة شلبي: أنا هاوية بأجر محترف وورثت التسامح عن أمي

جميعهم من أسيوط، إصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بـ"صحراوي المنيا"

كراسة شروط حجز شقق بيتك في مصر

ارتفاع يصل إلى 37 جنيهًا في الضاني والبتلو، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

توابع زيادة البنزين، ارتفاع جديد في أسعار الجبن الأبيض والرومي والشيدر بالأسواق

ارتفاع يصل إلى 37 جنيهًا في الضاني والبتلو، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

سعر السكر في السوق المحلية اليوم ( تحديث لحظي )

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية