أول تعليق من هيثم الحريرى على سبب استبعاده من انتخابات النواب

أعلن هيثم الحريري، سبب استبعاده من القوائم الأولية للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في منشور على صفحته الرسمية على فيس بوك قال فيه: في جلسة اليوم محكمة مجلس الدولة بالإسكندرية ذكر ممثل الهيئة الوطنية للانتخابات أن سبب الاستبعاد هو استثناء المترشح هيثم أبو العز الحريري من الخدمة العسكرية ولا تعتبر أن الهيئة الوطنية للانتخابات الاستثناء بمثابة الإعفاء منها”.

وانتقد الحريري القرار قائلا: "وهو الأمر الذي لا يسمح به ولا يمكن أن يتم إلصاقه بي وبمساواتي بالمتهربين أو المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية علما بأني تقدمت للخدمة العسكرية في أكتوبر ١٩٩٩ وتم استثنائي من الخدمة العسكرية بقرار السيد وزير الدفاع في يوليو ٢٠٠٠ علما بأني خريج كلية الهندسة يونيو ١٩٩٩".

وأشار إلى أنه تم تأجيل الجلسة للساعة الواحدة ظهرا للاطلاع والمرافعة.

يذكر أن إعلان اللجنة المشرفة على الانتخابات بمحكمة الإسكندرية لمرشحي الفردي، جاء بمفاجأة، حيث تم استبعاد المهندس هيثم الحريري نجل السياسي الراحل أبو العز الحريري وعضو مجلس النواب السابق، وذلك من الدائرة الرابعة مينا البصل ومحرم بك.

وجاء ذلك رغم إعلان الحريري تسلم اللجنة أوراقه والحصول على رمز "الراديو" منذ اليوم الأول للتقدم بأوراق ترشحه على مقعد الفردي بالدائرة الرابعة، والتي شهدت إعلان ترشح 10 مرشحين فقط.

وأقام النائب السابق هيثم الحريري، طعنا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بالإسكندرية، اعتراضًا على قرار استبعاده من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة.

