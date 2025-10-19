استبعاد 24 مرشحًا من انتخابات مجلس النواب 2025 في الدقهلية

استبعدت اللجنة المسؤولة عن تلقي أوراق الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، 24 مرشحًا على مستوى 10 دوائر انتخابية بمحافظة الدقهلية.

وقد اختتم ماراثون تقديم أوراق الترشح، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 314 مرشحًا في الدقهلية.

وشهد اليوم الأخير لتلقي طلبات الترشح في الدقهلية تقدم 26 مرشحًا جديدًا، إلا أن الحظ لم يحالف العديد من الراغبين في الترشح، حيث لم يتمكنوا من تقديم أوراقهم في اللحظات الأخيرة، ما أدى إلى استبعادهم من السباق الانتخابي.

يُذكر أن عملية التقديم لانتخابات مجلس النواب لهذا العام قد شهدت منافسة شديدة، إذ تسعى الدوائر الانتخابية في محافظة الدقهلية لاستقطاب الأعداد الكبيرة من المتقدمين الذين يأملون في تمثيل مواطنيهم في البرلمان المقبل.

من جانبها، أكدت اللجنة على ضرورة التزام جميع المتقدمين بكافة الشروط القانونية والإجرائية اللازمة للتنافس في الانتخابات، مشيرة إلى أن عملية فحص أوراق الترشح ما زالت مستمرة، وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين في الأيام القادمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.