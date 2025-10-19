الأحد 19 أكتوبر 2025
استبعاد 24 مرشحًا من انتخابات مجلس النواب 2025 في الدقهلية

لجنة تلقي طلبات المرشحين
لجنة تلقي طلبات المرشحين لمجلس النواب بالدقهلية، فيتو

استبعدت اللجنة المسؤولة عن تلقي أوراق الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، 24 مرشحًا على مستوى 10 دوائر انتخابية بمحافظة الدقهلية.

وقد اختتم ماراثون تقديم أوراق الترشح، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 314 مرشحًا في الدقهلية.

وشهد اليوم الأخير لتلقي طلبات الترشح في الدقهلية تقدم 26 مرشحًا جديدًا، إلا أن الحظ لم يحالف العديد من الراغبين في الترشح، حيث لم يتمكنوا من تقديم أوراقهم في اللحظات الأخيرة، ما أدى إلى استبعادهم من السباق الانتخابي.

يُذكر أن عملية التقديم لانتخابات مجلس النواب لهذا العام قد شهدت منافسة شديدة، إذ تسعى الدوائر الانتخابية في محافظة الدقهلية لاستقطاب الأعداد الكبيرة من المتقدمين الذين يأملون في تمثيل مواطنيهم في البرلمان المقبل.

من جانبها، أكدت اللجنة على ضرورة التزام جميع المتقدمين بكافة الشروط القانونية والإجرائية اللازمة للتنافس في الانتخابات، مشيرة إلى أن عملية فحص أوراق الترشح ما زالت مستمرة، وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين في الأيام القادمة.

الجريدة الرسمية