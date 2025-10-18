33 طعنًا على مرشحي انتخابات مجلس النواب بمحافظة الدقهلية

تقدم 33 مرشحا بطعون علي أسماء متقدمين لخوض انتخابات مجلس النواب 2025 علي مستوي 10 دوائر بالمحافظة

وكان قد انتهى ماراثون تقديم أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب فردي على مستوى محافظة الدقهلية، وبلغ إجمالي من تقدموا لخوض الانتخابات بأوراق الترشح 314 متقدما.

وشهد اليوم الأخير لتلقي طلبات الترشح، تقدم 26 مرشحًا بأوراقهم، في حين لم يحالف الحظ عدد من الراغبين الذين كانوا يعتزمون التقدم في اللحظات الأخيرة، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك.

وفي إطار التغطية المستمرة لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، أجرت بوابة "فيتو" بثًا مباشرًا، كشفت فيه عن وصول عدد المتقدمين للترشح عن محافظة الدقهلية إلى 314 مرشحًا حتى الآن، وهو اليوم الأخير لقبول طلبات الترشح في الدورة البرلمانية 2025-2030، بدء من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، وذلك وفقًا لما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكانت قد بدأت محكمة المنصورة الابتدائية استقبال طلبات الترشح منذ 8 أكتوبر الجاري، حيث يتم تنظيم العملية بكفاءة عالية، ويتم استقبال المرشحين بداية من البوابة الخارجية، مرورًا بممرات مؤمنة وصولًا إلى القاعة الرئيسية لتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة.

وتعتبر محافظة الدقهلية جزءًا من المرحلة الثانية في الانتخابات، حيث تضم هذه المرحلة 13 محافظة على مستوى الجمهورية، ووفقًا للتقارير الرسمية، سيتم التصويت للمصريين في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر المقبل، بينما سيصوت المصريون داخل البلاد في يومي 24 و25 نوفمبر.

وفيما يخص المقاعد المخصصة لمحافظة الدقهلية، فقد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات نصيب المحافظة على النحو التالي:

مقاعد القائمة: 17 مقعدًا

مقاعد الفردي: 21 مقعدًا موزعة على 10 دوائر انتخابية

إجمالي المقاعد: 38 مقعدًا

الدوائر الانتخابية بمحافظة الدقهلية:

1. الدائرة الأولى: قسما أول وثان المنصورة – 2 مقعد

2. الدائرة الثانية: مركزا المنصورة ومحلة دمنة – 2 مقعد

3. الدائرة الثالثة: مركزا بلقاس والستاموني وقسم جمصة – 2 مقعد

4. الدائرة الرابعة: مركزا طلخا ونبروه – 2 مقعد

5. الدائرة الخامسة: مراكز دكرنس وبني عبيد وشربين – 3 مقاعد

6. الدائرة السادسة: مراكز منية النصر وميت سلسيل والجمالية وقسم الكردي – 2 مقعد

7. الدائرة السابعة: مركزا المنزلة والمطرية وقسم المنزلة – 2 مقعد

8. الدائرة الثامنة: مركز ميت غمر وقسم ميت غمر – 3 مقاعد

9. الدائرة التاسعة: مراكز السنبلاوين وتمي الأمديد – 3 مقاعد

10. الدائرة العاشرة: مركز أجا – 2 مقعد

