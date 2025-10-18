الأحد 19 أكتوبر 2025
غدا، نظر 40 طعنا من المتقدمين بأوراق ترشحهم بانتخابات مجلس النواب

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، غدا الأحد في الطعون الإنتخابية التى تقدم بها عدد ممن تقدموا بأوراق ترشحهم على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعادهم من كشوف المرشحين.

 

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، انتهت من تلقي طعون المرشحين

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، انتهت من تلقي طعون المرشحين علي انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، وذلك بعد غلق باب الترشح ، ليصدر أحكام أولية باستبعاد مرشحين أو دخول مرشحين مستبعدين، يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.

وتلقت محكمة القضاء الإداري على مدار ٣ أيام عدد ٤٠ طعنا على مستوى جميع محافظات مصر، من بينها القاهرة والجيزة، لتبدأ المحكمة في عقد جلسات عاجلة ومكثفة لسرعة الفصل في الطعون قبل المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات. 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، كشوف أسماء المرشحين ورموزهم على النظامين الفردي والقائمة، وسيتم نشرها رسميًا في الجريدة.

وكانت لجان تلقي طلبات الترشح قد أغلقت أعمالها يوم الأربعاء  الماضي،  في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بعد انتهاء المهلة المحددة لتلقي الطلبات على مدار ثمانية أيام متواصلة.

