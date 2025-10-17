السبت 18 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السكك الحديدية تواجه زيادة أسعار الوقود بهذه الإجراءات

قطار
قطار

بدأت الهيئة القومية للسكك الحديدية تنفيذ خطة عاجلة لتوفير الوقود وتقليل خسائرها بعد الزيادة الأخيرة في أسعار السولار، وذلك عبر إجراء مراجعة شاملة لجميع الرحلات. 

وتشمل الخطة إلغاء الرحلات غير المأهولة بالركاب، وتلك التي تشهد خسائر، بالإضافة إلى تعديل جداول التشغيل بما يتناسب مع الوضع الحالي.

وأكدت الهيئة على أهمية تكاتف جميع القطاعات، وخاصة التشغيل والصيانة، لتوفير الوقود قدر الإمكان، مع التركيز على إلغاء الرحلات الخاسرة التي تشكل عبئًا إضافيًا على الأسعار وتزيد من تكلفة التشغيل.

وقال مصدر مسئول بالهيئة القومية للسكك الحديدية: إن أسعار خدمات السكك الحديدية، خاصة على بعض الخطوط التي لم تشهد حركة منذ فترة طويلة، قد تسببت في خسائر تقدر بحوالي 5 مليارات جنيه سنويًا. 

وأشار المصدر إلى أن الهيئة تسعى في الوقت نفسه إلى مراعاة ظروف الراكب من ذوي الدخل المتوسط، حيث يتم العمل على وضع حلول توازن بين تحسين الأداء والتقليل من الخسائر مع الحفاظ على قدرة المواطنين على تحمل التكاليف.

