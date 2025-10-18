رئيس هيئة قضايا الدولة في ضيافة جامعة المنصورة

زار المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، يرافقه وفد رفيع المستوى من قيادات الهيئة، اليوم السبت جامعة المنصورة برئاسة الدكتور شريف خاطر.

يأتى ذلك في إطار تعزيز التعاون والتكامل المؤسسي بين هيئة قضايا الدولة وجامعة المنصورة.

المستشار شريف زوين نائب رئيس الهيئة



وضم الوفد المرافق من الهيئة كلًا من، المستشار شريف زوين، نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة شؤون الأعضاء، والمستشار أحمد خليل، نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة الأبنية والتعاقدات، والمستشار عبد العاطي أبو المعاطي، نائب رئيس الهيئة بالمكتب الفني لرئاسة قطاع التنفيذ.

فيما حضر من جانب جامعة المنصورة: الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد كمال مطاوع، عميد كلية التجارة، والدكتور محمود السيد الناغي، مستشار رئيس الجامعة للشئون المالية.

وأكد المستشار الدكتور حسين مدكور خلال اللقاء أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الهيئة على توطيد أواصر التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية، وتعزيز التكامل المؤسسي بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبه، أعرب الدكتور شريف خاطر عن ترحيبه بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يمثل نقلة نوعية في مسيرة التعاون بين المؤسستين، ويعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في المجالات العلمية والبحثية والتدريبية، ودراسة آليات توظيف الخبرات الأكاديمية في تطوير العمل القانوني، والاستفادة من الكوادر المتخصصة في كلا المؤسستين.

وفي ختام الزيارة، تبادل الجانبان الدروع التذكارية، كما قدم رئيس هيئة قضايا الدولة نسخة من كتاب "قضايا الدولة... صفحات من نور عبر 150 عامًا" لرئيس الجامعة، في إطار توثيق مسيرة الهيئة وإبراز إسهاماتها الوطنية.

