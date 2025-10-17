أخبار مصر اليوم: التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي بالجيزة.. هل ترتفع أسعار السلع التموينية بعد زيادة الوقود؟.. الوطنية للانتخابات تتيح للناخبين تغيير مقر التصويت

اخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها

التموين: ثبات أسعار رغيف الخبز البلدي المدعم بعد زيادة الوقود

أكد مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية بأن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة تتحمل فارق تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتي تعمل بوقود السولار أو الغاز.

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بدء تنفيذ قرار تعليق اللافتات والبنرات والملصقات الخاصة بالتعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي بجميع المواقف ومحطات النقل الداخلية والخارجية بالمحافظة.

واصلت وزارة الأوقاف جهودها في نشر الفكر المعتدل الرشيد، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتعزيز منظومة القيم الدينية والوطنية، حيث أطلقت اليوم الجمعة الموافق 17 من أكتوبر 2025م، عددًا من القوافل الدعوية الموسَّعة إلى مختلف محافظات الجمهورية، ضمن خطة شاملة للتوسع في العمل الدعوي الميداني، وتفعيل الشراكة المؤسسية مع المؤسسات الدينية.

أعلن القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة عن إطلاق قاعدة بيانات الناخبين المحدثة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة www.elections.eg وعبر التطبيق الإلكتروني "الهيئة الوطنية للانتخابات - مصر Egelection " التي تتيح للناخب الاستعلام عن لجنته الانتخابية ومعرفة موقعها الجغرافي، كما تتيح له تقديم طلب بتغيير اللجنة أو جمع أفراد أسرته في لجنة واحدة.

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، تحريك أسعار المنتجات البترولية مع تثبيت الأسعار لعام كامل كحد أدنى.

واصلت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، جولتها الميدانية بالإسكندرية لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية للسكان والتنمية، والحملة القومية «بداية آمنة» لتشجيع الولادة الطبيعية وخفض الولادات القيصرية غير الضرورية، مع تحسين خدمات صحة الأم والطفل، خاصة في القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة.

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل، عقب إعلان ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز، خاصة الأسطوانة المنزلية التي يعتمد عليها قطاع كبير من المواطنين، لاسيما في المناطق الشعبية التي لم يصل إليها الغاز الطبيعي بعد.

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار السلع التموينية لن تتأثر بسبب ارتفاع أسعار الوقود، حيث تتكفل الدولة بتحمل فروق الأسعار لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.

