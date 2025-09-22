الإثنين 22 سبتمبر 2025
النيابة الإدارية تشرف على انتخابات نادي الزهور الرياضي بالتصويت الإلكتروني

النيابة الإدارية،
النيابة الإدارية، فيتو

باشرت النيابة الإدارية في سابقة هي الأولى من نوعها على الإطلاق على مستوى كافة الأندية الرياضية المصرية الإشراف القضائي باستخدام برنامج "التصويت الإلكتروني للانتخابات"، على أعمال الجمعية العمومية “الاجتماع الخاص" لنادي الزهور الرياضي المخصصة "للإدلاء بالرأي في تعديل لائحة النظام الأساسي للنادي للتوافق مع تعديلات قانون الرياضة"، والتي جرى عقدها يوم الجمعة الموافق ١٩ / ٩ / ٢٠٢٥، بمقر النادي الرئيسي بمدينة نصر من خلال ٢٣ لجنة فرعية.

النيابة الإدارية قامت مسبوق بالتصويت الإلكتروني 

 

 الجدير بالذكر أن النيابة الإدارية -وبإجراءٍ غير مسبوق كانت قد قامت باستحداث برنامج نظام التصويت المُمَيكن، وهو البرنامج الذي سبق وأن قامت النيابة الإدارية بإيداعه كمصنف محمي بحق المؤلف بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ITEDA"، وباشرت من خلاله الإشراف القضائي على العديد من العمليات الانتخابية بنظام التصويت المُمَيكن، كان من أبرزها انتخابات مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، وانتخابات مجلس إدارة جمعية الحج والعمرة لمستشاري النيابة الإدارية، وانتخابات نقيب المهن الموسيقية٢٠٢٢، وانتخابات حزب الوفد المصري، وانتخابات نقابة التطبيقيين، وانتخابات مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية ٢٠٢٣، وانتخابات مجلس إدارة جمعية المرشدات المركزية المصرية التابعة للاتحاد العام للكشافة والمرشدات، وانتخابات مجلس إدارة الاتحاد العام للكشافة والمرشدات نوفمبر ٢٠٢٣، وانتخابات نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة ٢٠٢٣. كما تم تنفيذه أيضًا بعدد من الهيئات الشبابية ومن أبرزها نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، وكذا برلمان طلائع مصر الذي تم فيه إجراء عملية التصويت كاملة عن بعد ولأول مرة باستخدام البرنامج.

وتعرب النيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن خالص شكرها وتقديرها للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وللمستشار الدكتور محمد الدمرداش رئيس مجلس إدارة نادي الزهور الرياضي، على التعاون المثمر والبناء لتخرج هذه التجربة غير المسبوقة بهذا الشكل المشرف، كما تؤكد النيابة الإدارية حرصها على تقديم تجربة انتخابية رقمية رائدة تتواكب مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وإيمانًا منها بأهمية دور تكنولوجيا المعلومات في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

