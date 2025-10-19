الأحد 19 أكتوبر 2025
موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

موعد والقناة الناقلة
موعد والقناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وخيتافي

يحل ريال مدريد ضيفًا على خيتافي اليوم الأحد بالجولة التاسعة لبطولة الدوري الإسباني "الليجا" موسم 2025-2026 علي أرضية ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز".

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي

وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية. 

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وخيتافي

تذاع مباراة ريال مدريد أمام خيتافي في الدوري الإسباني  عبر قناة beIN sports HD 1.

ويتولى الحكم خوسيه لويس مونويرا مونتيرو سيتولى إدارة مباراة ريال مدريد وخيتافي في حين أن حكم تقنية الفيديو في المباراة سيكون بابلو جونزاليس، حسبما أعلن الاتحاد الإسباني.

كان ريال مدريد قد حقق الفوز في الجولة الماضية بالدوري الإسباني أمام فياريال بثلاثية لهدف، وخيتافي تعرض لهزيمة أمام أوساسونا بهدفين لهدف.

ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني بترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، ويأتي خيتافي في المركز 11 برصيد 11 نقطة.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة بعد فوزه القاتل أمام جيرونا بهدفين لهدف في الجولة التاسعة مساء السبت. 

