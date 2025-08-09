حسام داغر: اشتريت غرفة نوم سامية جمال وحزنت لما حدث مع مقتنيات سمير صبري

قال الفنان حسام داغر، إنه اشترى غرفة نوم الفنانة الراحلة سامية جمال، من خلال أحد المزادات المخصصة للأنتيكات، معلقًا: "مكنتش اعرف إنها غرفة نوم الفنانة الراحلة سامية جمال، وكانت عجباني من أول ما شفتها، وأصريت علي شرائها، خوفًا من إهدار قيمتها لو تم بيعها لمن لا يقدرها، وفرحت للغاية عندما علمت أنها بالفعل أشرفت علي صناعتها بالشكل الذي تريده من خلال تطعيمها بالنحاس".

وتابع: خلال استضافته ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" والمذاع عبر قناة "CBC"، وتقدمه الإعلاميتان مها بهنسي وإيمان عز الدين، اليوم السبت: "شراء الإنتيك هوايتي الأساسية، ودائمًا لما أسافر أي دولة شغفي الأساسي شراء الإنتيك وتجميعها".

سمير صبري

وأضاف: "حزنت كثيرًا لما حدث مع مقتنيات الراحل سمير صبري، حينما كشفت إحدى الصحف الكبري أنها تباع بالأسواق ولا يدرك المشترى قيمتها، وسعيت حينها لشرائها وتسليمها لأحد المتاحف المتخصصة".

وتابع: "للأسف ده بيحصل مع عدد كبير من الفنانين بعد رحيلهم، لأن الورثة مش تدرك أهمية المقتنيات للفنان الراحل، وهو ما حدث أيضا مع مقتنيات الراحل الفنان أحمد زكي، وللأسف مقتنيات الفنان سمير صبري تم بيعها لشخصيات لا تدرك قيمتها، وده خبر صادم بالنسبة لي، وقام أحد الصحفيين بتتبع المقتنيات وشرائها من قبل الجريدة وإعطائها لأحد المتاحف وبالمثل حدث مع الفنان أحمد زكي".

وحول مشاركته في الفيلم الأجنبي "أربعون يومًا"، قال إنه يتحدث عن معاناة الهجرة الشرعية، والشخصية الرئيسية عن رجل مصري وزوجته يحاولون دخول أمريكا بشكل غير شرعي، وبالفعل قمت بتصويره، وأربعون يومًا هي مدة الرحلة غير الشرعية.. ويعتبر خطوة عظيمة بالنسبة لي".

