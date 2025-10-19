الأحد 19 أكتوبر 2025
رياضة

أحمد جعفر: اللعيبة بتروح الأهلي علشان بيدي 150 مليون جنيه

أحمد جعفر، فيتو
أحمد جعفر، فيتو

انتقد أحمد جعفر، نجم الزمالك السابق، يانيك فيريرا، المدير الفني الحالي للفريق، مؤكدًا أنه خسر العديد من النقاط في بطولة الدوري الممتاز من أندية ستنافس على الهبوط في الفترة القادمة.

وقال أحمد جعفر في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة "DMC": "لدي تحفظات على مستوى يانيك فيريرا، وأسلوبه ليس واضحًا".

كان من المفترض أن يتصدر الزمالك الدوري

وتابع جعفر: "المدرب بيكسب فرق كبيرة ويخسر من أندية صغيرة، وكان من المفترض أن يتصدر الزمالك الدوري بفارق 7 نقاط، خسرهم أمام أندية مع كامل احترامي سينافسون على الهبوط في الفترة القادمة".

أتحفظ على فيريرا لهذا السبب

وأكمل: "تحفظي على يانيك فيريرا في بداية وضعه للتشكيل والتغييرات، وتغيير مراكز اللاعبين في بداية اللقاء، هذا أمر غريب".

واختتم أحمد جعفر حديثه قائلا: "اللعيبة دلوقتي بتروح الأهلي علشان بيدي 150 مليون جنيه، وهذا أمر جديد".

