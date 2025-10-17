منة شلبي خلال ندوة تكريمها بمهرجان الجونة: إحساسي هو بوصلتي في اختيار الأدوار.. ولو عندي لحظة غرور هتكون بسبب عملي مع يوسف شاهين (فيديو)

عقد مهرجان الجونة السينمائي اليوم الجمعة، جلسة حوارية مع النجمة منة شلبي ضمن فعاليات ملتقى سيني جونة، والتي تم تكريمها خلال حفل افتتاح المهرجان بجائزة الإنجاز الإبداعي، تقديرا لمسيرتها الفنية وأعمالها المميزة، حيث أدار الجلسة المخرج كريم الشناوي.

في البداية عبرت النجمة منة شلبي عن سعادتها بتكريمها بجائزة الإنجاز الإبداعي من مهرجان الجونة السينمائي، مشيرة إلى أنها شعرت بالخوف والتقدير بعد تكريمها بالجائزة قائلة: “التقدير أهم حاجة في الموضوع ودفعة كبيرة جدا ورسالة إنك متقدر ومتشاف كويس وخطواتك مؤثرة”.

وأضافت منة شلبي خلال الجلسة الحوارية التي يعقدها مهرجان الجونة السينمائي حاليا: “أوقات بختار أدوار غلط ولا أوفق في الاختيار.. ممكن اعتذر عن المشاركة في حاجة وتطلع كويسة وتنجح جدا.. مش لازم البطل هو اللي يشيل العمل لكن لما العمل يتعمل ويطلع ناجح دا نجاح لصناعه كلهم”.

وعن اختيارها لأدوارها المختلفة أردفت أن ما يجعلها تختار عملا دون الاختيار هو احساسها بالشخصية والدور، قائلة: “أصعب حاجة بالنسبة لي هو انك تشوف مشوار الشخصية كله وأبعادها”.

وكشفت النجمة منة شلبي الفرق بين جيلها وبين الجيل الحالي، قائلة: "إحنا لحقنا أساتذة كبار ورا الكاميرا وأساتذة كبار قدامها.. في ناس اشتغلنا معاها أدوارا صغيرة وكانوا بيشيلوني قدام الكاميرا وورا الكاميرا".

وأضافت خلال الجلسة الحوارية التي يعقدها مهرجان الجونة السينمائي: "اتعلمت أن أكبر حد في الشغل كممثل هو أكتر حد مسؤول.. دي الحاجة اللي الجداد مشافوهاش قبل كدا بس إحنا اتعلمناها".

وتابعت: "بكل فخر لو عندي لحظة من الغرور هتكون إني لحقت يوسف شاهين ودي محدش من جيلي عملها خالص.. كل مخرج من الكبار اللي اشتغلت معاهم حط مكعب في موهبتي وفي مسيرتي.. ودا الفرق بين جيلنا عن الأجيال الجديدة بس الحقيقة في ناس جديدة طالعة بتحترم الشغلانة، واشغلت مع مخرجين كويسين جدا أضافوا لهم".

وكشفت النجمة منة شلبي عن أن فيلمها "عن العشق والهوى" من الأعمال المقربة لقلبها وتحبها للغاية، مشيرة إلى أنها كانت لا تستطيع النوم في بعض الأيام قبل تصوير مشاهد العمل

وأضافت: "عن العشق والهوى بحبه اوي وكان عندي مشهد صعب مع احمد السقا.. فاكرة كويس اني مكنتش بعرف انام وكنت أصحى يكون عندي فكرة تخص الشخصية فأقوم اكتب اللي فكرت فيه وبروح التصوير أحاول أوصل الموضوع والإحساس.. لو انت صادق الناس بتروح معاك المشوار.. فهي عملية صعبة بس ممتعة جدا".

وتابعت: "أنا بعتبر نفسي هاوية باجر محترف.. هفضل عندي روح الهواة لحد ما اموت لأني بحترم التمثيل جدا..بس بروح الهاوي لانها بتخليك "creative” بس باجر محترم”.

منة شلبي تكشف كواليس مشهد "الكرباج" مع إلهام شاهين في "بطلوع الروح" (فيديو)

وتحدثت النجمة منة شلبي عن كواليس تصوير مشهد ضربها بالكرباج من الفنانة إلهام شاهين ضمن أحداث مسلسل "بطلوع الروح" والذي قدماه الثنائي ضمن موسم رمضان 2022 وحقق نجاحا كبيرا.

وقالت منة شلبي خلال الجلسة الحوارية التي عقدها مهرجان الجونة السينمائي اليوم: "كان في مشهد استاذة الهام بتضربني بالكرباج.. وانا عندي مشكلة اني مش بعرف اصوت.. واستاذة الهام كانت رافضة انها تضربني بالكرباج وعلاقتي بيها قوية جدا بعيد عن كونها أستاذة عظيمة فعلاقتي بها عائلية للغاية".

وتابعت: "قولت لها اضربيني عشان عايزه اعمل مشهد حلو.. وهي رافضة.. هي بتحبني الحقيقة فكان موجود معانا الكاميرا مان محمود شاهين والمخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكري فبعد ما قعدت أقرأ المشهد سمعت صوت حد بيصوت.. فلقيت استاذة الهام بتضرب شاهين وكاملة بالكرباج كنوع من التجربة وتسالهم بيلسع ولا لا عشان خايفة عليا".

مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي هو منصة فنية رائدة في الشرق الأوسط، تُعزز الحوار بين الثقافات من خلال صناعة الأفلام، وتجذب دعمًا عالميًا قويًا.

ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

