منة شلبي بعد تكريمها بمهرجان الجونة: "اتجوزت شغلي وكل دور عملته بعتبره ابني"

عبّرت الفنانة منة شلبي عن سعادتها الكبيرة بحصولها على جائزة الإنجاز الإبداعي في مهرجان الجونة السينمائي، مؤكدة أن كلمة إبداعي تحمل لها معنى خاصًا، لأنها كرّست حياتها للفن منذ سن السادسة عشرة، قائلة: "كلمة إبداعي كانت كبيرة بالنسبة لي، لأن جزءًا كبيرًا من عمري مكرّس للعمل..أنا تزوجت شغلي طول عمري".

الفن.. علاقة أمومة مع كل عمل

وأضافت خلال لقائها ببرنامج الصورة مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار: "كل دور عملته هو ابني، أراعيه وأمنحه وقتًا ومساحة أكبر مما أمنحه لنفسي، من أول لحظة بمضي فيها على الفيلم لحد ما يخلص".

من البدايات إلى النضج الفني

وتحدثت منة شلبي عن تطور تجربتها مع التمثيل، موضحة أن بداياتها كانت مليئة بالتجربة والاكتشاف:"أول مرة كنت بجرب، ومع تراكم التجارب بدأت أحس إن ده مكاني ومهنتي الحقيقية".

تأثير الأم زيزي مصطفى.. والموسيقى جزء من الوجدان

وعن تأثير والدتها الفنانة زيزي مصطفى على شخصيتها، قالت:"العيش مع أمي خلاني أسمع طول الوقت أم كلثوم وعبد الحليم والمزيكا والأفلام.. كانت عندنا مكتبة أفلام كبيرة، فالثقافة السينمائية والموسيقى بقت جزء من حياتي ووجداننا".

وراثة الصلابة من الأب والأم

وأضافت منة أن والدتها كانت نموذجًا للمرأة القوية والمتعددة المواهب:"أمي سيدة قوية، مثلت ورقصت وأنتجت، وفي نفس الوقت كانت ست بيت جدًا".

وأعربت عن أمنيتها في أن تكون قد ورثت منها تلك الصلابة، قائلة:"أتمنى أكون حصلت على صلابة أمي.. أمي وأبويا عندهم قوة، وأنا أخدت منها ومنه، يمكن والدي مش معروف في الوسط الفني، بس عندي القوة منهم هما الاتنين."

