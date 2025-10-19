الأحد 19 أكتوبر 2025
منة شلبي تكشف أبرز النقاط الفارقة بمشوارها الفني

منة شلبي، فيتو
أكدت الفنانة منة شلبي، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" على شاشة "النهار"، أن فيلمي "الساحر" و"بحب السيما" شكلا نقلة نوعية في مسيرتها الفنية، حيث تناول كلا العملين تابوهات اجتماعية مهمة.

وقالت شلبي: "الساحر كان يناقش قضايا المراهقات، بينما بحب السيما تناول تحديات المسيحيين في موضوع الزواج وصعوبة الطلاق". وأضافت أن هذه الأعمال أتاحتها لها مساحة للفكر والتمثيل الجاد، ما ساعدها على تثبيت حضورها على الساحة الفنية.

بداياتها ومسيرتها: من "أحلى الأوقات" إلى "نوارة"

وأوضحت شلبي أنها بدأت بمحاولات بسيطة للحصول على مساحة كفنانة من خلال فيلم "أحلى الأوقات"، ثم توالت عليها عدة أدوار مهمة مثل "إنت عمري"، "هي فوضى"، و"العشق والهوى". وذكرت أن فيلم "نوارة" كان اللحظة التي شعرت فيها أنها أصبحت ممثلة فعلًا: "يمكن مش فيلم جميل أوي، لكنه يظل فيلمًا إنسانيًا مؤثرًا عند محبي السينما".

النجاح بالصدفة.. والنجومية ليست لقبًا

وعن السر وراء نجاحها، قالت منة شلبي: "كل الأعمال الناجحة تحصل بالصدفة، محدش مغسل وضامن جنة، والاجتهاد مهم، لكن التوفيق من الله".
وأضافت أنها لا تحب لقب "نجمة": "إحنا مش ماشيين ننور في الظلمة، النجومية الحقيقة هي محبة الناس في الشارع.. لما أشوف ست بتبيع أنابيب أو راجل في إشارات المرور يفرح بيا، أو حد يديني ولاده عشان يتصوروا معايا، ده بالنسبة لي هو التقدير الحقيقي".

منة شلبي تحتفي بالجانب الإنساني للنجاح

وختمت شلبي حديثها بالإشارة إلى أهمية الصدق والبساطة في العلاقة مع الجمهور: "النجاح الحقيقي هو لما تحس بمحبة الناس وتفاعلهم معاك بصدق، وليس مجرد ألقاب أو تكريمات".

