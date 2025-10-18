براءة ابن عادل شكل في قضية حيازة المخدرات بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، ببراءة المتهم " م.ع.م"، ابن عادل شكل كبير مشجعي نادي الاتحاد، عما أسند عليه في واقعة ضبطه في قضية حيازته مخدر الحشيش.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 11907 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة باب شرقي عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا بضبط المتهم وبحوزته مخدر الحشيش بدائرة القسم.

تبين من التحريات إلي قيام المتهم "م.ع.ع" سائق، قيامه بالاتجار في المواد المخدرة، عقب تلقي اتصال هاتفي من مصدر سري مفاده قيام المتهم بالاتجار في مخدر الحشيش بمنطقة تقاطع شارع قناة السويس فتم ضبطه وبحوزته قطع لمخدر الحشيش، وبتفتيشه عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها.

يذكر أن المحكمة قد أصدرت حكمها غيابي بالسجن المؤبد علي المتهم، وعقب إلقاء القبض عليه وإعادة الإجراءات، تمت إعادة محاكمته، وأصدرت حكمها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.