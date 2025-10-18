الأحد 19 أكتوبر 2025
براءة ابن عادل شكل في قضية حيازة المخدرات بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، ببراءة المتهم " م.ع.م"، ابن عادل شكل كبير مشجعي نادي الاتحاد، عما أسند عليه في واقعة ضبطه في قضية حيازته مخدر الحشيش.

 

انزلقت قدمها، الاستماع لأقوال أسرة طفلة سقطت في ترعة أثناء لهوها

كيف تؤمن الهيئة الوطنية للانتخابات عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب؟

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 11907 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة باب شرقي عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا بضبط المتهم وبحوزته مخدر الحشيش بدائرة القسم.
تبين من التحريات إلي قيام المتهم "م.ع.ع" سائق، قيامه بالاتجار في المواد المخدرة، عقب تلقي اتصال هاتفي من مصدر سري مفاده قيام المتهم بالاتجار في مخدر الحشيش بمنطقة تقاطع شارع قناة السويس فتم ضبطه وبحوزته قطع لمخدر الحشيش، وبتفتيشه عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها.

يذكر أن المحكمة قد أصدرت حكمها غيابي بالسجن المؤبد علي المتهم، وعقب إلقاء القبض عليه وإعادة الإجراءات، تمت إعادة محاكمته، وأصدرت حكمها.

