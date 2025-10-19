الطب البيطري بدمياط يعلن عن قافلة علاجية مجانية بقرية الوسطاني

في إطار مبادرة "حياة كريمة"

تواصل مديرية الطب البيطري بدمياط جهودها في دعم القرى الأكثر احتياجًا من خلال تنظيم القوافل العلاجية المجانية لخدمة المربين والمزارعين، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ.

تعاون مثمر مع المركز القومي للبحوث



ومن المقرر أن تنظم مديرية الطب البيطري بدمياط، برئاسة الدكتور فتحي عبد العال، قافلة بيطرية مجانية يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 أكتوبر بقرية الوسطاني، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث، لتقديم خدمات بيطرية شاملة بالمجان.

خدمات علاجية وتوعوية متكاملة



تهدف القافلة إلى تقديم كافة أوجه الرعاية والعلاج لمختلف فصائل الحيوانات والطيور، مع توفير خدمات الفحص والتشخيص باستخدام أجهزة السونار، إلى جانب تقديم الإرشاد والتوعية البيطرية للمربين حول أسس الرعاية السليمة وطرق الوقاية من الأمراض الحيوانية.

تأكيد على الدور المجتمعي للمديرية



تأتي هذه القافلة استكمالا للدور المجتمعي والإنساني الذي تقوم به مديرية الطب البيطري بدمياط في دعم المبادرات الوطنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في الريف الدمياطي.

