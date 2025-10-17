محافظ دمياط يعتمد تعديل تعريفة الركوب ويشدد على الرقابة الميدانية

بعد قرار تحريك أسعار المواد البترولية

اعتمد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، تعديل تعريفة الركوب لسيارات الأجرة داخل نطاق المحافظة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي بتحريك أسعار المواد البترولية.

تفاصيل التعريفة الجديدة

شمل القرار تعديل تعريفة سيارات الأجرة والتاكسي، حيث تم تحديد فتح العداد في الكيلو الأول من 11.5 جنيه إلى 13 جنيهًا، ورفع سعر الكيلو التالي من 3.45 جنيه إلى 3.75 جنيه، وفقًا للجداول الرسمية التي تم اعتمادها من المحافظة.

متابعة ميدانية مشددة على المواقف

ووجّه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة المرور لمتابعة المواقف بصفة دورية، والتأكد من وضع ملصقات واضحة تتضمن خط السير والتعريفة الجديدة على جميع سيارات الأجرة، إلى جانب تثبيت لوحات إرشادية داخل المواقف توضح الأسعار المعتمدة رسميًا.

كما شدد على التصدي لأي محاولات لاستغلال المواطنين أو تحصيل أجرة زائدة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين.

التعريفة الجديدة لاسعار النقل الداخلي بدمياط

حملات رقابية على محطات الوقود

وأكد "الشهابي" على استمرار الحملات اليومية للتأكد من توافر المواد البترولية بالأسعار الرسمية داخل محطات الوقود، ومتابعة حركة السيارات والمواقف للتأكد من الالتزام الكامل بالتسعيرة الجديدة.

غرفة عمليات لمتابعة الموقف على مدار الساعة

وأوضح المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة تطبيق القرارات ورصد أي مخالفات.

تخصيص أرقام لتلقي شكاوى المواطنين

وفي إطار تعزيز التواصل مع المواطنين، أعلن المحافظ عن استقبال الشكاوى المتعلقة بمخالفات التعريفة عبر الأرقام:

📞 114 – 2264121

أو من خلال تطبيق واتساب على الأرقام:

📱 01556681111 / 01556682222

وأكد محافظ دمياط في ختام تصريحه أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان التزام الجميع بالأسعار المقررة وحماية المواطنين من أي تجاوزات.

