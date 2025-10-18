جامعة الإسكندرية تطلق قافلة طبية إلى منطقة أبيس 8

انطلقت القافلة الطبية الشاملة الثالثة للعام الجامعي 2025 – 2026، التي نظمتها كلية الطب جامعة الإسكندرية إلى منطقة أبيس 8، لخدمة أهالى المنطقة هناك.

جاء ذلك فى إطار حرص جامعة الإسكندرية على تعزيز دورها المجتمعي وخدمة القرى الأكثر احتياجًا، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف الدكتورة عفاف العوفى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

تأتي هذه القافلة ضمن سلسلة من المبادرات التي تنفذها الجامعة لتأكيد التزامها برسالتها المجتمعية في تقديم الخدمات الصحية والطبية لأهالي المناطق الأكثر احتياجًا، وتعزيز وعي المواطنين بأهمية الرعاية الصحية الوقائية.

شارك في تنظيم وتنفيذ القافلة فريق متكامل من كليات الطب البشرى وطب الأسنان والصيدلة والتمريض، إلى جانب وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الإسكندرية، ونادى روتاري الإسكندرية، وبمشاركة طلابية متميزة من مختلف كليات الجامعة، مما يعكس روح التعاون والمسؤولية المجتمعية التي تميز أسرة جامعة الإسكندرية.

وأشار الدكتور تامر عبد الله، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ومقرر لجنة القوافل بالجامعة، إلى أن القافلة قدّمت خدمات طبية متميزة في مختلف التخصصات، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين 508 حالة، شملت تخصصات أمراض الباطنة (105 حالة)، والأطفال (100 حالة)، الرمد (65 حالة)، الأسنان (100 حالة)، الأنف والأذن (28 حالة)، العظام (110 حالات)، كما تم تحويل 74 حالة إلى المستشفى الرئيسي الجامعي لاستكمال الفحوصات وتلقي العلاج اللازم، بالإضافة إلى توفير الأدوية مجانًا في جميع التخصصات الطبية التي شملتها القافلة.

