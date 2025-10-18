شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مراسم تسليم علم بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي إلى مملكة البحرين الدولة المستضيفة للنسخة المقبلة من البطولة وذلك في ختام منافسات البطولة التي أقيمت بالصالة المغطاة بنادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 9 وحتى 18 أكتوبر الجاري.

جرت مراسم التسليم بحضور كل من ماسيمو ديجي مدير الرياضات البارالمبية باللجنة البارالمبية الدولية والمشرف العام على رياضة رفع الأثقال البارالمبي والدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية ومحمد بن دعيج آل خليفة رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية.

وزير الرياضة يشهد تسليم علم بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي إلى البحرين

وخلال كلمته أعرب وزير الشباب والرياضة عن فخره واعتزازه باستضافة مصر لهذا الحدث العالمي الكبير لأول مرة في القارة الإفريقية مؤكدا أن النجاح التنظيمي الذي شهدته البطولة يعكس ثقة المؤسسات الرياضية الدولية في القدرات المصرية على استضافة البطولات الكبرى وفق أعلى المعايير العالمية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم رياضة ذوي الهمم وتعزيز مكانة مصر الرياضية على الساحة الدولية

وحقق منتخب مصر لسيدات رفع الأثقال البارالمبي الميدالية البرونزية في منافسات الفرق ببطولة العالم بعد أداء قوي من اللاعبات إيناس الجبالي وصفاء حسن وفاطمة محروس حيث حصد الفريق المركز الثالث برصيد 314.18 نقطة متفوقا على منتخب إندونيسيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وتوج منتخب البرازيل بذهبية منافسات السيدات فيما حل منتخب أوزبكستان في المركز الثاني ونال الميدالية الفضية

وفي منافسات فرق الرجال التي أقيمت صباح اليوم فاز منتخب الصين بالميدالية الذهبية وجاء منتخب كوبا في المركز الثاني محققا الفضية بينما نال منتخب العراق البرونزية فيما احتل منتخب مصر المكون من محمد المنياوي وهادي صموئيل وممدوح قذافي المركز الرابع.

وكانت منافسات الفردي قد اختتمت بالأمس حيث نجح أبطال مصر في حصد خمس ميداليات متنوعة بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزيتين جاءت على النحو التالي:

ذهبيتان لمحمد المنياوي في وزن 59 كجم وريحاب رضوان في وزن 61 كجم

فضية لهادي عبد الهادي في وزن 97 كجم

برونزيتان لفاطمة محروس في وزن 67 كجم ومحمد صبحي في وزن 88 كجم

وزير الرياضة يهنئ منتخب الكرة الطائرة البارالمبي

فيما هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعثة منتخب الكرة الطائرة البارالمبي بعد تأهلهم إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يلتقي المنتخب المصري نظيره البرازيلي في المباراة النهائية التي تقام في العاشرة مساء اليوم.

ووجه وزير الشباب والرياضة، خلال اتصال عبر تقنية الفيديو كونفرانس، التحية والتقدير للاعبين والجهاز الفني والإداري، مشيدًا بالأداء المتميز والعزيمة القوية التي أظهرها المنتخب طوال منافسات البطولة، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم كامل الدعم للمنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب، لاسيما المنتخبات البارالمبية التي تمثل نموذجًا مشرفًا للإصرار والتحدي.

