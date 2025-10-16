شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات قرعة النسخة الثانية من دوري مراكز الشباب لكرة اليد لعام 2025.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن تنظيم دوري مراكز الشباب لكرة اليد يعكس اهتمام الدولة بترسيخ ثقافة الممارسة الرياضية وعدم الاقتصار على كرة القدم، تنفيذًا لإستراتيجية الوزارة في تنويع الألعاب الرياضية داخل مراكز الشباب، مشيرًا إلى أن كرة اليد المصرية حققت إنجازات غير مسبوقة على المستويين القاري والعالمي، وهو ما يدفع نحو دعم اللعبة وتوسيع قاعدتها الجماهيرية، واكتشاف المواهب الواعدة التي تمثل نواة لمنتخبات المستقبل.

أشرف صبحي يشهد قرعة النسخة الثانية من دوري مراكز الشباب لكرة اليد

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن دوري مراكز الشباب لكرة اليد يمثل نموذجًا حقيقيًا لتفعيل الدور الريادي لمراكز الشباب كمؤسسات حاضنة للمواهب، مشددًا على أهمية الاستغلال الأمثل للمنشآت الشبابية لتنفيذ بطولات تنافسية تسهم في رفع المستوى الفني للعبة على مستوى الجمهورية، وتوفير فرص ممارسة منظمة لجميع الفئات العمرية.

أشرف صبحي يشهد قرعة النسخة الثانية من دوري مراكز الشباب لكرة اليد

وتُقام النسخة الثانية من الدوري بمشاركة 133 مركز شباب يمثلون 24 محافظة، بإجمالي 2000 لاعب من الفئة السنية مواليد 1996 حتى 2008، حيث تُقام الدورة المجمعة خلال الفترة من 1 حتى 10 ديسمبر المقبل بالمدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية، ويسبقها التصفيات التمهيدية خلال شهر نوفمبر.

وتبلغ إجمالي الجوائز المالية 130 ألف جنيه، بواقع 60 ألف جنيه للمركز الأول، و40 ألفًا للثاني، و20 ألفًا للثالث، و10 آلاف جنيه للمركز الرابع، ويتم تنفيذه من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب ـ الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب.

أشرف صبحي يلتقي لاعبي منتخب التايكوندو قبل مشاركتهم في بطولة العالم

فيما التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بلاعبي المنتخب الوطني للتايكوندو، وذلك قبل سفرهم للمشاركة في بطولة العالم والتي تستضيفها جمهورية الصين الشعبية.

خلال اللقاء، قدَّم الدكتور أشرف صبحي التهنئة للاعبي منتخب التايكوندو على الأداء المتميز الذي يقدمه المنتخب الوطني خلال المشاركات الدولية الأخيرة، والذي أثمر عن تصدر عدد من اللاعبين للتصنيف العالمي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التطور الكبير الذي يشهده الاتحاد المصري للتايكوندو على مستوى الإدارة الفنية والإعداد البدني والنفسي للاعبين.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن التجهيزات والمنشآت الرياضية التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية، فضلًا عن الدعم المستمر من الدولة المصرية لتوفير معسكرات الإعداد الداخلية والخارجية، وتكثيف الاحتكاك بالمستويات الدولية والإفريقية، أسهمت جميعها في رفع كفاءة اللاعبين وتعزيز جاهزيتهم للمنافسات الكبرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.