أشرف صبحي يهنئ منتخب الكرة الطائرة البارالمبي بالتأهل لنهائي كأس العالم بأمريكا

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعثة منتخب الكرة الطائرة البارالمبي بعد تأهلهم إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يلتقي المنتخب المصري نظيره البرازيلي في المباراة النهائية التي تقام في العاشرة مساء اليوم.

ووجه أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال اتصال عبر تقنية الفيديو كونفرانس، التحية والتقدير للاعبين والجهاز الفني والإداري، مشيدًا بالأداء المتميز والعزيمة القوية التي أظهرها المنتخب طوال منافسات البطولة، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم كامل الدعم للمنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب، لاسيما المنتخبات البارالمبية التي تمثل نموذجًا مشرفًا للإصرار والتحدي.

فيما وجه عماد رمضان رئيس الاتحاد المصري البارالمبي، الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه الدائم ومتابعته المستمرة لكل ما يخص المنتخب، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل دافعًا كبيرًا للاعبين لتحقيق أفضل النتائج ورفع اسم مصر عاليًا.

وانطلقت البطولة في 12 أكتوبر الحالي بمشاركة 14 فريقًا تم تقسيمهم إلى مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات: أمريكا، كازاخستان، إيطاليا، بولندا، فرنسا، تايلاند، كندا، فيما جاءت مصر ضمن المجموعة الثانية التي ضمت البرازيل، الهند، اليابان، كرواتيا، أستراليا، وهولندا.

وكان المنتخب المصري قد واجه نظيره الكازاخستاني في الدور قبل النهائي، وحقق فوزًا مستحقًا بنتيجة 3/0، ليصعد إلى المباراة النهائية أمام المنتخب البرازيلي.

ويرأس بعثة المنتخب في البطولة الدكتور سامح سالم نائب رئيس الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة، وتضم البعثة 12 لاعبًا هم: هشام صلاح (قائد الفريق)، أشرف زغلول، عبد النبي حسن، محمد الحناوي، حسام مسعود، السيد موسى، أحمد خميس، أحمد فضل، زكريا السيد، مطاوع أبو الخير، حمادة حسن، وأحمد زكري.

ويقود الجهاز الفني الدكتور وجيه حمدي مديرًا فنيًا، ويعاونه محمد بشير مدرب عام، محمد سعد مدرب، وأمين عبد المنعم مديرًا إداريًا.

ويعد منتخب مصر البارالمبي للكرة الطائرة أحد أبرز المنتخبات الجماعية في تاريخ الرياضة المصرية الأولمبية والبارالمبية، إذ تمكن من تحقيق ثلاث ميداليات بارالمبية (2004، 2016، 2024)، وثلاث ميداليات في بطولات كأس العالم (2006، 2010، 2023)، بالإضافة إلى ميداليتين في كأس عالم للقارات (2012، 2016)، وثماني بطولات أمم إفريقيا متتالية، ليؤكد جدارته وريادته على المستويين القاري والعالمي.

وزارة الرياضة: تحركات مشبوهة من كيانات خارجية لتجنيس اللاعبين

فيما قال محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن هناك ظاهرة سلبية بدأت مؤخرًا في بعض الألعاب الفردية، حيث رصدت الوزارة تحركات مشبوهة من كيانات خارجية تستهدف استقطاب اللاعبين المصريين واستغلال أوضاعهم المادية والاجتماعية.

وأوضح الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة” أن التجنيس الرياضي يُعد نوعًا من الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن هناك ضوابط صارمة لتغيير الهوية الرياضية، خاصة عندما يرغب اللاعب في ترك تمثيل مصر والانضمام لدولة أخرى مثل أمريكا أو فرنسا.

التنسيق مع المؤسسات الدولية

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزارة نسقت مع المؤسسات الرياضية الدولية، وتلقت خطابًا من الاتحاد الإفريقي للمصارعة والاتحاد الدولي للمصارعة يشدد على ضرورة تطبيق القوانين والمعايير الرياضية لمنع أي تلاعب أو استغلال.

عقوبات صارمة ضد الجهات المشبوهة

وأكد الشاذلي أن منظمات دولية مشبوهة تقف وراء محاولات تجنيس اللاعبين المصريين، مضيفًا أن الوزارة ستتخذ عقوبات رادعة ضد هذه المؤسسات التي تغرر بأبنائنا وتستغلهم، بهدف حماية اللاعبين ودعم الرياضة المصرية والحفاظ على حقوق الدولة في أبنائها الرياضيين.

وأردف:"فيه منظمات دولية مشبوهة بتحاول تجنيس لاعبينا واستغلالهم، خصوصًا اللي ظروفهم المادية والاجتماعية صعبة، احنا هندعم لاعبينا ونحميهم وكمان هيتم توقيع عقوبات على أي جهة تلعب بعقول ولادنا أو تحاول تغرر بيهم".

