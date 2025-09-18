الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد أزمات المصارعين المصريين، تعرف على شروط التجنيس في الاتحاد الدولي

الاتحاد الدولي للمصارعة،
الاتحاد الدولي للمصارعة، فيتو

المصارعة، شهدت الفترات الأخيرة سفر عدد من لاعبي المصارعة المصريين إلى دول خارجية، بحثا عن فرصة للعمل وأبرزهم محمد إبراهيم كيشو ومحمد مصطفى ومصطفى جبر وغيرهم من أبطال المصارعة المصرية.

وتسيطر حالة من الغموض حول الأسباب أو الدوافع التي شجعت اللاعبين المصريين على التخلي عن تمثيل منتخب مصر من أجل السفر، سواء كانت لها علاقة بالبحث عن فرص عمل مناسبة أو حتى من أجل الحصول على جنسية جديدة واللعب تحت مظلتها.

وفيما يلي تسرد “فيتو” شروط تجنيس اللاعبين في الاتحاد الدولي للمصارعة:

الفاصل الزمني

يشترط الاتحاد الدولي للمصارعة مرور 3 سنوات كاملين على آخر بطولة مثل فيها اللاعب منتخب بلاده الأصلي، وذلك من أجل الموافقة على تجنيسه.

موعد طلب الجنيسة

يتقدم اللاعب بطلب الحصول على جنسية جديدة للعب تحت مظلتها في شهر ديسمبر من كل عام، ويشترك أن يكون قد مر أكثر من 3 سنوات على اعتزاله اللعب لمنتخب بلاده الأصلي.

موافقة رسمية

يشترك الاتحاد الدولي للمصارعة حصول اللاعب على موافقة رسمية ومكتوبة بحصول اللاعب على جنسية جديدة، وذلك من خلال اتحاده الأصلي، حال لم يمر على اعتزاله 3 سنوات.

الحد الأقصى

يسمح الاتحاد الدولي للمصارعة لكل دولة بتجنيس لاعب واحد فقط كل عام  لكل فرع من فروع المصارعة (رومانية - حرة - نسائية)، بحد أقصى 3 لاعبين في مختلف الفروع.

ووضع الاتحاد الدولي للمصارعة الشروط من أجل فرض المزيد من القيود على هروب اللاعبين وسعيهم للحصول على جنسيات مختلفة.

