إصابة عامل برصاصة طائشة في مشاجرة بقنا

إصابة عامل برصاصة طائشة في مشاجرة بقنا

أصيب عامل برصاصة طائشة في القدم، اليوم السبت، إثر مشاجرة بين أبناء عمومة داخل قرية أبوحزام، مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتم نقله إلى المستشفى.

 

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بإصابة عامل بطلق ناري داخل قرية أبوحزام التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة ع.أ، في الأربعينيات من عمره، بطلق ناري طائش في القدم، إثر مشاجرة ليس له علاقة بها نشبت بين أبناء عمومة بسبب الميراث في قرية أبوحزام مركز نجع حمادي.

تم نقل المصاب إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

الجريدة الرسمية