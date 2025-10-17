بـ 225 جنيها، محافظ قنا يعتمد السعر الجديد لأسطوانات البوتاجاز

اعتمد محافظ قنا التسعيرة الجديدة لأسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بتحريك أسعار المحروقات والمواد البترولية.

قرار محافظ قنا

وأوضحت محافظة قنا في بيان رسمي أنه تم تعديل سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلية سعة 12.5 كيلو جرام لتصبح ٢٢٥ جنيه داخل المستودع وبمبلغ ٢٣٥ جنيه حال توصيلها للمنازل، بينما سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري سعة 25 كيلو جرام أصبح ٤٥٠ جنيها داخل المستودع وبمبلغ ٤٧٠ جنيها حال توصيلها للمحال التجارية.

تكليفات محافظ قنا

وكلف الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية ومديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين، بتكثيف الحملات على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، والوقوف علي مدي الالتزام بالأسعار الجديدة، مشددا على تفعيل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والتى تعمل بشكل دائم بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية المعنية لاستقبال شكاوى المواطنين في هذا الشأن وحلها في أقرب وقت ممكن.

