رياضة

الدوري الإنجليزي، سندرلاند يتخطى وولفرهامبتون بثنائية ويتقدم للمركز السابع

فريق سندرلاند، فيتو
فريق سندرلاند، فيتو

الدوري الإنجليزي، حقق فريق سندرلاند فوزا مستحقا على حساب ضيفه وولفرهامبتون، بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أوف لايت، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”.

أحرز هدف التقدم لصالح سندرلاند اللاعب نوردي موكيلي في الدقيقة 17 من  اللقاء، ثم عزز أصحاب الأرض تقدمهم بهدف ثاني عن طريق لاديسلاف كريتشي في الدقيقة 90 .
 

سندرلاند يسعى لمواصلة التقدم في جدول الترتيب

 

بهذا الفوز رفع سندرلاند رصيده من النقاط إلى النقطة 14، ليتقدم إلى المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خوض ثماني مباريات، سجل خلالها 9 أهداف واستقبل ستة.

في المقابل، تجمد رصيد وولفرهامبتون عند نقطتين يتذيل بهما مؤخرة جدول الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز 

 

طاقم التحكيم ومعلّق اللقاء

 

قاد المباراة تحكيميًا روبرت جونز حكمًا للساحة، وعاونه كل من نيل ديفيز ونيك جرينهالغ كمساعدين، بينما يتولى أنتوني باكهاوس مهمة الحكم الرابع.

أما غرفة تقنية الفيديو "VAR" فيتولاها بول هوارد بمساعدة أدريان هولمز.

 

