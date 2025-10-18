الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يتعادل سلبيا مع إيفرتون في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي تقام على ملعب الاتحاد، اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الثامنة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر سيتي ضد إيفرتون

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز- روبن دياز- ناثان آكي.

خط الوسط: نيكو أوريلي- نيكو- تيجاني رايندرز- سافينيو.

خط الهجوم: جيريمي دوكو- إيرلينج هالاند- فيل فودين.

عمر مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي ضد إيفرتون

بينما يجلس على مقاعد البدلاء: جيمس ترافورد – جون ستونز – عمر مرموش – ماتيو كوفاشيتش – ريان شرقي – برناردو سيلفا – يوشكو جفارديول – أوسكار بوب – ريكو.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

1- إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 9 أهداف

2- أنطوان سيمنيو بورنموث 6 أهداف

3- إيجور تياجو برينتفورد 4 أهداف

3- جايدون أنتوني بيرنلي 4 أهداف

4- هوجو ايكتيكي ليفربول 3 أهداف

4- إنزو فيرنانديز تشيلسي 3 أهداف

4- ريتشارليسون توتنهام 3 أهداف

4- نيك فولتماده نيوكاسل يونايتد 3 أهداف

4- مويسيس كايسيدو تشيلسي 3 أهداف

4- إسماعيلا سار كريستال بالاس 3 أهداف

4- فيكتور جيوكيرس آرسنال 3 أهداف

4- جارود بوين وست هام 3 أهداف

4- إليمان ندياي إيفرتون 3 أهداف

4- ويلسون إيزيدور سندرلاند 3 أهداف

5- محمد صلاح ليفربول هدفان

5- كودي جاكبو ليفربول هدفان

5- جواو بيدرو تشيلسي هدفان

5- ريان جرافينبيرش ليفربول هدفان

5- جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس هدفان

5- كريس وود نوتينجهام فورست هدفان

5- برينان جونسون توتنهام هدفان

5- جواو بالينيا توتنهام هدفان

5- فيدريكو كييزا ليفربول هدفان

5- لوكاس باكيتا وست هام هدفان

5- تريفوه تشالوباه تشيلسي هدفان

5- داني ويلبيك برايتون هدفان

5- بنجامين سيسكو مانشستر يونايتد هدفان

5- برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد هدفان

5- برونو جيمارايش نيوكاسل يونايتد هدفان

5- بوكايو ساكا آرسنال هدفان

5- مارتن زوبيميندي آرسنال هدفان

5- يوريان تيمبر آرسنال هدفان

