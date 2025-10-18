الدوري الإنحليزي، تعادل كريستال بالاس وبورنموث في الجولة الـ8

الدوري الإنجليزي، تعادل فريقي كريستال بالاس أمام ضيفه بورنموث بنتيجة (3-3)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ8 من الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2025/2026.

سجل أهداف كريستال بالاس اللاعب جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 64، و69، والدقيقة الـ7 من الوقت بدل الضائع، فيما سجل للضيوف اللاعب إيلي كروبي في الدقيقة 7 و38 و89.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

1- إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 9 أهداف

2- أنطوان سيمنيو بورنموث 6 أهداف

3- إيجور تياجو برينتفورد 4 أهداف

3- جايدون أنتوني بيرنلي 4 أهداف

4- هوجو ايكتيكي ليفربول 3 أهداف

4- إنزو فيرنانديز تشيلسي 3 أهداف

4- ريتشارليسون توتنهام 3 أهداف

4- نيك فولتماده نيوكاسل يونايتد 3 أهداف

4- مويسيس كايسيدو تشيلسي 3 أهداف

4- إسماعيلا سار كريستال بالاس 3 أهداف

4- فيكتور جيوكيرس آرسنال 3 أهداف

4- جارود بوين وست هام 3 أهداف

4- إليمان ندياي إيفرتون 3 أهداف

4- ويلسون إيزيدور سندرلاند 3 أهداف

5- محمد صلاح ليفربول هدفان

5- كودي جاكبو ليفربول هدفان

5- جواو بيدرو تشيلسي هدفان

5- ريان جرافينبيرش ليفربول هدفان

5- جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس هدفان

5- كريس وود نوتينجهام فورست هدفان

5- برينان جونسون توتنهام هدفان

5- جواو بالينيا توتنهام هدفان

5- فيدريكو كييزا ليفربول هدفان

5- لوكاس باكيتا وست هام هدفان

5- تريفوه تشالوباه تشيلسي هدفان

5- داني ويلبيك برايتون هدفان

5- بنجامين سيسكو مانشستر يونايتد هدفان

5- برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد هدفان

5- برونو جيمارايش نيوكاسل يونايتد هدفان

5- بوكايو ساكا آرسنال هدفان

5- مارتن زوبيميندي آرسنال هدفان

5- يوريان تيمبر آرسنال هدفان

