الدوري الإنحليزي، تعادل كريستال بالاس وبورنموث في الجولة الـ8
الدوري الإنجليزي، تعادل فريقي كريستال بالاس أمام ضيفه بورنموث بنتيجة (3-3)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ8 من الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2025/2026.
سجل أهداف كريستال بالاس اللاعب جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 64، و69، والدقيقة الـ7 من الوقت بدل الضائع، فيما سجل للضيوف اللاعب إيلي كروبي في الدقيقة 7 و38 و89.
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم
1- إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 9 أهداف
2- أنطوان سيمنيو بورنموث 6 أهداف
3- إيجور تياجو برينتفورد 4 أهداف
3- جايدون أنتوني بيرنلي 4 أهداف
4- هوجو ايكتيكي ليفربول 3 أهداف
4- إنزو فيرنانديز تشيلسي 3 أهداف
4- ريتشارليسون توتنهام 3 أهداف
4- نيك فولتماده نيوكاسل يونايتد 3 أهداف
4- مويسيس كايسيدو تشيلسي 3 أهداف
4- إسماعيلا سار كريستال بالاس 3 أهداف
4- فيكتور جيوكيرس آرسنال 3 أهداف
4- جارود بوين وست هام 3 أهداف
4- إليمان ندياي إيفرتون 3 أهداف
4- ويلسون إيزيدور سندرلاند 3 أهداف
5- محمد صلاح ليفربول هدفان
5- كودي جاكبو ليفربول هدفان
5- جواو بيدرو تشيلسي هدفان
5- ريان جرافينبيرش ليفربول هدفان
5- جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس هدفان
5- كريس وود نوتينجهام فورست هدفان
5- برينان جونسون توتنهام هدفان
5- جواو بالينيا توتنهام هدفان
5- فيدريكو كييزا ليفربول هدفان
5- لوكاس باكيتا وست هام هدفان
5- تريفوه تشالوباه تشيلسي هدفان
5- داني ويلبيك برايتون هدفان
5- بنجامين سيسكو مانشستر يونايتد هدفان
5- برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد هدفان
5- برونو جيمارايش نيوكاسل يونايتد هدفان
5- بوكايو ساكا آرسنال هدفان
5- مارتن زوبيميندي آرسنال هدفان
5- يوريان تيمبر آرسنال هدفان
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا