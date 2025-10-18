السبت 18 أكتوبر 2025
الدوري الإنجليزي، برايتون يتقدم علي نيوكاسل بهدف في الشوط الأول

برايتون
برايتون

تأخر نيوكاسل يونايتد أمام نظيره برايتون بهدف نظيف ، في المباراة التي تجمع بينهم اليوم السبت علي ملعب فالمرن في الجولة الثامنة  في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل داني ويلبيك هدف التقدم لفريق برايتون في الدقيقة 41. 

موعد مباراة نيوكاسل يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

وانطلقت مباراة نيوكاسل يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت في الجولة الثامنة في تمام الخامسة مساء، ويستضيف ملعب فالمر مواجهة اليوم بين نيوكاسل يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

جدول ترتيب نيوكاسل يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويتواجد نيوكاسل يونايتد في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد برايتون في المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط.

برايتون نيوكاسل يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز

