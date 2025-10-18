الجارديان: أوروبا وأمريكا تسعيان لمنح قوة الاستقرار بغزة صلاحيات واسعة

نقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن دبلوماسيين قولهم هناك إن مشروع قرار بمجلس الأمن بدعم أوروبي أمريكي يتم مناقشته لمنح قوة الاستقرار في غزة صلاحيات واسعة.



مشروع قرار بمجلس الأمن بدعم أوروبي أمريكي حول غزة

وأكدت صحيفة الجارديان، أن واشنطن تضغط لمنح قوة الاستقرار في غزة تفويضا دون أن تكون قوة حفظ سلام أممية كاملة ومن المتوقع أن تساهم تركيا وإندونيسيا وأذربيجان ومصر بشكل رئيسي بالقوات.

وأضافت صحيفة الجارديان أنه من غير المتوقع مشاركة قوات أوروبية في عملية قوة الاستقرار الدولية في غزة ونزع سلاح حماس سيكون الأصعب ولندن بدأت تقديم أفكار من تجربة أيرلندا الشمالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.