السبت 18 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الجارديان: أوروبا وأمريكا تسعيان لمنح قوة الاستقرار بغزة صلاحيات واسعة

غزة،فيتو
نقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن دبلوماسيين قولهم هناك إن مشروع قرار بمجلس الأمن بدعم أوروبي أمريكي يتم مناقشته لمنح قوة الاستقرار في غزة صلاحيات واسعة.
 

 مشروع قرار بمجلس الأمن بدعم أوروبي أمريكي حول غزة

وأكدت صحيفة الجارديان، أن واشنطن تضغط لمنح قوة الاستقرار في غزة تفويضا دون أن تكون قوة حفظ سلام أممية كاملة ومن المتوقع أن تساهم تركيا وإندونيسيا وأذربيجان ومصر بشكل رئيسي بالقوات.

وأضافت صحيفة الجارديان أنه  من غير المتوقع مشاركة قوات أوروبية في عملية قوة الاستقرار الدولية في غزة ونزع سلاح حماس سيكون الأصعب ولندن بدأت تقديم أفكار من تجربة أيرلندا الشمالية.

غزة مجلس الامن تركيا مصر

