حكاية خليفة يحيى السنوار في غزة.. توفيق أبو نعيم الحاكم القادم للقطاع.. أرعب إسرائيل ووصفته بالرجل الأقوى.. تلميذ أحمد ياسين.. قضى في السجن 22 عامًا وخرج في صفقة جلعاد شاليط

توفيق أبو نعيم، في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بالحديث عن إعادة الإعمار، بعد الدخول في المرحلة الثانية من التفاوض في اتفاق وقف إطلاق النار على غزة، ينشغل الاحتلال بالكشف عن خليفة يحيي السنوار في حركة حماس.

توفيق أبو نعيم رجل غزة القادم

وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية عن رجل غزة القادم، مؤكدة أنه توفيق أبو نعيم، أحد القادة من جماعة السنوار، ووصفته الصحيفة بـ "الرجل القوي"، صاحب خبرة سياسية، ويُعد أحد تلاميذٌ مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين.

توفيق أبو نعيم المرشح الأقوى لخلافة السنوار في غزة، فيتو



وأكدت الصحيفة العبرية أن توفيق أبو نعيم هو المرشح الأقوى لخلافة يحيي السنوار، وتوقعت أن يكون له دور في رسم ملامح ما بعد حرب غزة، حيث أكدت الصحيفة أن الفشل في الإفراج عن أربعة من كبار الأسرى الفلسطينيين (إبراهيم حامد، حسن سلامة، عبد الله البرغوثي، وعباس السيد)، ترك في نفوس قادة حماس شعورا بخسارة فرصة مهمة للتوصل لقيادة الحركة، في الوقت الذي أصبح توفيق أبو نعيم في موقعٍ مثاليٍ ليكون القائدَ القادمَ في غزة، وقد بدأ اختباره الأول له بالفعل.



والتوقع الذي طرحته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، دفع المحللين السياسيين لطرح سؤال "لماذا يتوقع الإسرائيليون أن يصبح الدكتور توفيق أبو نعيم، خليفة لزعيم حركة حماس يحيي السنوار، وطرح اسمه على أنه "حاكم غزة" الجديد؟"

توفيق أبو نعيم قائد حركة حماس الفعلية في الميدان

في إطار ما يتم حاليًا في غزة، من عمليات ميدانية تقودها حركة حماس للقضاء على مسلحين وقيادات للميليشيات المتعاونة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، والذين تصفهم بـ "الخونة العملاء"، جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أوضح فيها أن حركة حماس تقوم بتطهير غزة من العصابات الخطيرة"، مقابل تهديداته لحماس بالتدخل عسكريًا، في حالة عدم امتثالها لبند إلقاء سلاحها، حسب الاتفاق الموقع بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

أسماعيل هنية وتوفيق ابو نعيم بعد محاولة اعتياله بتفجير سيارته، فيتو

ومع حالة الزخم التي تكتسبها وبموازاة تقارير متواترة ومتضاربة عن "سيناريوهات" نشر قوة أمنية مشتركة (دولية بقيادة عربية وبإشراف أمريكي إسرائيلي صريح) في أنحاء القطاع للسيطرة على الوضع الأمني وفرض النظام على سكانه المنهكين من عامي حرب الإبادة والتجويع، ركز اهتمام الإعلام العبري فجأة على تقارير وصفت بـ"الاستخباراتية"، تتوقع فيها أن تؤول القيادة الميدانية والسياسية الفعلية في حركة حماس وقطاع غزة لقيادي معروف، وله تاريخ مشهود في حركة حماس، وهو الدكتور توفيق أبو نعيم.



لم يكن ترديد الإعلام العبري لاسم توفيق أبو نعيم، مدير عام قوى الأمن الداخلي في غزة سابقًا، من قبيل الصدفة، حيث يتم تداول صوره بكثافة في أكثر من صحيفة وموقع إسرائيلي، منذ الأمس، وتحت عنوان شبه موحد هو "القائد الجديد لغزة".

توفيق أبو نعيم أبرز المرشحين لخلافة يحيي السنوار

وأعتبرت الصحف العبرية توفيق أبو نعيم، 63 عامًا، أبرز المرشحين لخلافة زعيم الحركة يحيي السنوار، الذي اغتاله الاحتلال بصاروخ في 2024، ووصفت المرشح الفلسطيني أبو نعيم بأنه سيكون الخليفة لهذا المنصب "الخطير"



وكشفت الصحف العبرية عن تفاصيل في حياة المرشح لخلافة يحيي السنوار، موضحة أن توفيق أبو نعيم من مواليد مخيم البريج، جنوب غزة، عام 1962، وهو ابن لعائلة لاجئة من منطقة بئر السبع، بعد نكبة 1948.

توفيق او نعيم خليفة يحيي السنوار في غزة، فيتو



درس توفيق أبو نعيم في الجامعة الإسلامية بمدينة غزة، وأكمل دراسته حتي حصل على البكالوريوس في علوم الدين، وحصل لاحقًا على درجة الدكتوراة، واعتقله جيش الاحتلال الإسرائيلي عام 1983، بعد انضمامه لحركة حماس، حيث كان أبو نعيم أحد طلاب مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين.



وانضم توفيق أبو نعيم مع يحيي السنوار وروحي مشتهى، إلى ما يُعرف بجهاز "المجد"، وهي وحدة كانت مكلفة باغتيال المتعاونين مع إسرائيل، وفي عام 1989، حكم على أبو نعيم بالسجن المؤبد.

علاقة توفيق أبو نعيم ويحيي السنوار

وظل توفيق أبو نعيم في سجون الاحتلال لمدة 22 عامًا، أتقن فيها اللغة العبرية وتوثّقت صلته بزعيم حماس يحيى السنوار، وكان أبو نعيم أحد المفرج عنهم في صفقة جلعاد شاليط، في نفس صفقة التبادل التي خرج فيها صديقه يحيي السنوار في أكتوبر 2011، وأطلقت حماس سراح جندي الاحتلال جلعاد شاليط، الذي تم أسره في 2006، مقابل الإفراج عن 1027 من المعتقلين الفلسطينيين، وكان من بينهم الراحل يحيي السنوار.

توفيق نعيم يقود الحركات الميدانية في غزة، فيتو



-شغل مناصب عدة في حكومة حماس، وتسلم ملفات عائلات الأسرى والشهداء. وكان مسؤولا عن استيعاب الفلسطينيين الذين غادروا سوريا خلال حربها الأهلية، ودمج بعضهم في كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة.



وكان لتوفيق أبو نعيم نشاط علني معروف في مجال دعم الأسرى الفلسطينيين، حيث ترأس جمعية "واعد" للأسرى والمحررين، وله نشاط أمني بارز، خاصة في مجال مكافحة الجماعات السلفية المتشددة، وفي ملاحقة المتعاونين مع إسرائيل (الجواسيس والعملاء)، حيث عمل مع السنوار وروحي مشتهى، في فرقة "المجد".



تعرض توفيق أبو نعيم لعدة محاولات اغتيال، حيث تم تفجير سيارته في النصيرات عام 2017، لكنه نجا منها وأصيب بجروح متوسطة.

توفيق أبو نعيم اختفى في أنفاق غزة بعد طوفان الأقصى

وفي أبريل 2021، قدم توفيق أبو نعيم استقالته من منصبه، كوكيل لوزارة الداخلية في غزة، وحل محله ناصر مصلح، تمهيدًا لخوض الانتخابات التشريعية على قائمة حماس، والتي قرر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن تأجيلها لأجل غير مسمّي، وذلك ما تشير إليه الصحف العبرية، مدعين أن توفيق أبو نعيم لديه "رغبة دفينة لتولي دور قيادي وسياسي في الحركة وفي غزة".

توفيق نعيم صديق السنوار خرجا معًا في صفقة جلعاد شاليط، فيتو

وذكرت الصحف العبرية أن توفيق أبو نعيم اختفى في أنفاق غزة، ولم يظهر إعلاميًا منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، والغريب أن التقارير العبرية تذكر أنه "بتاريخ 24 أغسطس 2025، تلقى أبو نعيم اتصالًا خاصًا من رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، قبل اغتياله بأيام في طهران نهاية يوليو 2024".



ويرى الإعلام العبري أن توفيق أبو نعيم، المرشح لقيادة حركة حماس، خلفًا ليحيي السنوار، له خبرة أمنية سابقة في مكافحة المتعاونين "الجواسيس" لجيش الاحتلال، وله خبرة في تصفية عملاء جيش الاحتلال المسلحين، وهي الأولوية الراهنة لحركة حماس، لاستعادة قبضتها على القطاع.



ويري المحللون السياسيون أن توفيق أبو نعيم له علاقات عميقة ومتشابكة بطبقات مختلفة من القيادات الميدانية والسياسية للحركة داخل غزة وخارجها، الأمر الذي يؤهله أن يكون صاحب تأثير قوى ومسموع الكلمة في المرحلة الحساسة للحركة في الفترة المقبلة، ويصفونه بأنه ذو وجه مقبول من بعض القيادات السياسية الفلسطينية.

إسرائيل تخشي أبو نعيم وتعتبره الوجه الآخر للسنوار

ولا تخفي الصحف العبرية تخوفها من أن يصبح توفيق أبو نعيم الوجه الآخر لزعيم حماس الراحل يحيي السنوار، وخاصة أن هناك أوجه كثيرة للشبه بين الصديقين أبو نعيم والسنوار، حيث يلتقى الاثنان في مجال خبرتهما العسكرية وشعبيتهما الداخلية إلى حد ما، حتى أن أبو نعيم يوصف بأنه يتمتع بـ"كاريزما" شخصية وقدرة على الخطابة.

توفيق أبو نعيم الرجل الذي يرعب إسرائيل، فيتو



وذكرت الصحف العبرية "يسرائيل هيوم" و"تايمز أوف إسرائيل"، وموقع "كيكار" الاستخباراتي، وقناة آي نيوز 24، ملامح عن قوة شخصية توفيق أبو نعيم، قائلين: إنه "في 15 سبتمبر 2023، وقبل ثلاثة أسابيع فقط من هجوم 7 أكتوبر، كان أبو نعيم الخطيب الرئيسي في حشد جماهيري نظمته حركة حماس بمخيم البريج، تحت عنوان "أسرانا في سجون الاحتلال"، وصاح القائد الفلسطيني البدوي، ذو الجسم الضخم واللحية البيضاء المشذبة، متعهدًا بأن "إطلاق سراح سجنائنا أولوية ومسألة وقت فقط".

صفقة جلعاد شاليط وخروج توفيق إلو نعيم والسنوار من السجن، فيتو



وأشارت الصحف العبرية إلى أنه "برغم مقتل أكثر من 31 من كبار شخصيات وقادة حماس على مدى عامي الحرب، ومن بينهم رئيس شرطتها محمد صلاح ونائبه، وسامي عودة قائد "الأمن العام"، ووزير الداخلية محمود مرزوق، وكذلك رئيس وحدة "سهم" المكلفة بملاحقة المتعاونين، فضلًا عن سقوط أكثر من 700 شرطي مدرب، استطاع أبو نعيم ورفاقه من القيادات الناجية الحفاظ علي تماسك الآلية الأمنية في غزة "بشكل مذهل"، وكان يُقدر عدد مقاتليها حوالي 10 آلاف شخص قبل 7 أكتوبر.



ومن المتوقع أن يبرز اسم توفيق أبو نعيم، كشخصية محورية تمسك بالخيوط في غزة من وراء الكواليس، ووصف بأنه فعليًا "الحاكم غير المتوج" للقطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.