إحباط محاولة تهريب أكثر من ألف اسطوانة غاز قبل ساعات من تحريك الأسعار بدمياط

تمكنت حملة سرية مفاجئة قادها مجدي عبد الكريم عامر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط، فجر أمس من ضبط سيارة نقل محملة بـ 1133 اسطوانة غاز منزلية و53 اسطوانة تجارية قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء وذلك قبل ساعات من زيادة الأسعار.

تنفيذا لتعليمات الوزير والمحافظ

تأتي هذه الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بتشديد الرقابة على مستودعات الغاز ومحطات التعبئة، والتصدي لأي محاولات للاستيلاء على الدعم المقدم للمواطنين.

السيارة المضبوطة تابعة لمحافظة الشرقية

وخلال مرور وكيل الوزارة على إحدى محطات تعبئة الغاز بدمياط، تم ضبط سيارة نقل كبيرة بمقطورة أثناء تعبئة تلك الكميات من الاسطوانات، رغم أن السيارة تابعة لمحافظة الشرقية وليست من المستودعات أو المركبات المربوطة على حصة دمياط الرسمية.

وكشفت التحريات أن عملية التعبئة تمت قبل ساعات من إعلان تحريك الأسعار بهدف إعادة بيع الاسطوانات في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحفظ ومحاضر وإحالة للنيابة

تم التحفظ على السيارة والمقطورة وكافة الاسطوانات المعبأة، وإيداعها بأحد المستودعات لحين العرض على النيابة العامة. كما جرى تحرير محضر بالواقعة ضد محطة التعبئة وسائق السيارة لاتهامهما بالتصرف في الغاز المدعوم دون وجه حق.

مشاركة فعالة من فريق التموين

رافق وكيل الوزارة في الحملة كل من: مجدي المغلاوي مدير إدارة التجارة، ومحمد طلعت مدير الحوكمة، وعلي السلكاوي، إلى جانب رجال الضبط القضائي.

عامر: لن نتهاون مع من يعبث بالدعم

وشدد مجدي عبد الكريم عامر على استمرار الحملات المفاجئة في مختلف مراكز المحافظة، مؤكدا أنه سيتم الضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب بحقوق المواطنين.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.