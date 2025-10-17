محافظ دمياط يعتمد تسعيرة جديدة للغاز ويقر ضوابط صارمة للتوزيع

تنفيذاً لقرار تحريك أسعار المواد البترولية

أعلن الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، عن اعتماد أسعار جديدة لاسطوانات الغاز المنزلية والتجارية، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي بتحريك أسعار المواد البترولية.

الأسعار الجديدة داخل وخارج المستودعات

وأوضح المحافظ أن سعر الأسطوانة المنزلية أصبح 225 جنيهًا داخل المستودع بدلًا من 200 جنيه، فيما تم تحديد سعر الأسطوانة التجارية بـ450 جنيهًا داخل المستودع بدلًا من 400 جنيه.

كما تقرر أن يكون سعر الأسطوانة المنزلية خارج المستودع مع مندوب التوزيع 240 جنيهًا، والأسطوانة التجارية 475 جنيهًا خارج المستودع.

تشديد الرقابة على المستودعات والموزعين

وأكد الدكتور الشهابي على ضرورة الالتزام التام بالأسعار المحددة وعدم تجاوزها، مكلفًا مديرية التموين بدمياط بتكثيف المتابعة الميدانية على المستودعات ومناديب التوزيع، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات لضمان وصول الأسطوانات للمواطنين بالأسعار الرسمية.

