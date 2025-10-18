الدوري الإسباني، برشلونة وجيرونا يتعادلان 1/1 في الشوط الأول

انتهي الشوط الأول من لقاء فريق برشلونة، مع جيرونا بالتعادل بهدف لكل فريق، في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني “الليجا”.

وتقدم برشلونة عن طريق بيدري في الدقيقة 13، ثم تعادل جيرونا في الدقيقة 20 بأقدام أكسيل فيتسل.

تشكيل برشلونة أمام جيرونا في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: جول كوندي - إيريك جارسيا - باو كوبارسي - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: فرينكي دي يونج - مارك كاسادو - بيدري

خط الهجوم: فيرنانديز - ماركوس راشفورد - لامين يامال

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، في حين أن جيرونا لديه 6 نقاط حيث يحتل المركز السابع عشر.

ويسعى برشلونة إلى مصالحة جماهيره بعدما خسر في مباراتين متتاليتين، حيث سقط أمام باريس سان جيرمان بهدفين لهدف في دوري أبطال أوروبا، قبل هزيمته الثقيلة على يد إشبيلية بأربعة أهداف لهدف.

