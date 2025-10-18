دوري أبطال إفريقيا، الأهلي يتقدم علي إيجل نوار بهدف في الشوط الأول (فيديو)

تقدم النادي الأهلي علي نظيره فريق إيجل نوار البوروندي بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهم اليوم في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل النادي الأهلي الهدف الأول في شباك إيجل نوار في الدقيقة 36، بعد كرة عرضية من محمد هاني ظهير الأهلي ليتصدي لها لاعب فريق إيجل نوار وتسكن شباكه بالخطاء في مرماه.

وأضاع ياسين مرعي هدفا مؤكدا للنادي الأهلي في الدقيقة 7، بعد تسديدة مرت بجوار القائم.

وسدد فريق إيجل نوار أول كرة له علي مرمي الأهلي في الدقيقة 21 من زمن اللقاء.

تشكيل الأهلي لمباراة إيجل نوار

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية ومحمد علي بن رمضان وزيزو

الهجوم: تريزيجيه وأشرف بن شرقي ومحمد شريف

مباراة الأهلي وإيجل نوار

تقام المباراة على ستاد بوجومبورا الدولي في العاصمة البوروندية، حيث يسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمته قبل لقاء الإياب في القاهرة

غيابات الأهلي أمام إيجل نوار

ويغيب عن الأهلى فى مباراة اليوم كل من إمام عاشور بسبب مرضه بفيروس A ولا يزال تحت الملاحظة، وقد يعود فى غضون أسبوعين للتدريبات الجماعية، وحسين الشحات الذي يعاني من مزق فى العضلة الخلفية، ويحتاج إلى فترة علاج تمتد لسبعة أسابيع قبل العودة للتدريبات.

بجانب غياب المغربي أشرف داري، إذ يحتاج إلى أسبوعين على الأقل قبل إعادة الفحوصات، بعد تعرضه لإصابة جديدة في منشأ العضلة الضامة، وكريم فؤاد إذ يعاني من إجهاد في العضلة الأمامية، ولم تتحدد موعد عودته حتى الآن، وأحمد رضا بعدما قرر الجهاز الفني استبعاده، بسبب عدم الجاهزية بعد العودة من الإصابة بشد العضلة الخلفية.

وتضم قائمة الأهلي لمواجهة إيجل نوار كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا.

الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - ياسين مرعي - أحمد رمضان - ياسر إبراهيم - محمد شكري - مصطفى العش - أحمد عابدين - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: محمد بن رمضان - مروان عطية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - أشرف بنشرقي - أحمد عبد القادر - محمود حسن "تريزيجيه" - أحمد سيد "زيزو" - طاهر محمد - محمد عبد الله.

الهجوم: محمد شريف - نيتس جراديشار.

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

