ياسر جلال: السيسي حمى القضية الفلسطينية وحدود سيناء ونفخر بقيادته الوطنية

قال النائب والفنان ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ: إن تعيينه بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل شرفًا ووسامًا على صدره، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أثبت إخلاصه العميق لوطنه وشجاعته في الدفاع عن القضايا القومية من خلال قراراته ومواقفه الحكيمة.

السيسي ودفاعه عن القضية الفلسطينية

وأوضح جلال، خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس السيسي لم يدافع فقط عن مصر، بل عن قضايا الأمة العربية بأكملها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأضاف أن موقفه الحازم ضد محاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة كان بمثابة درع حماية للقضية الفلسطينية من التصفية، كما أنه صان حدود سيناء من أي تهديد محتمل، مؤكدًا أن هذه المواقف التاريخية تُجسد وعي القيادة المصرية ومسؤوليتها القومية تجاه المنطقة.



صمود القيادة أمام التحديات

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الرئيس السيسي واجه تحديات جسيمة مرت بها الدولة خلال السنوات الماضية، واستطاع أن يعبر بمصر نحو الاستقرار والتنمية رغم كل الظروف الصعبة.

وأكد أن صلابة الرئيس وثباته على الموقف جعلا العالم بأسره يُقدّر حكمته ويُحترم قيادته، لافتًا إلى أن هذا التقدير الدولي هو ثمرة سياسة مصر المتوازنة ومواقفها الشجاعة في مختلف القضايا.

دعم شعبي وثقة وطنية

وختم جلال حديثه بالتأكيد على أن المصريين جميعًا يقفون صفًا واحدًا خلف الرئيس السيسي، دعمًا لجهوده في بناء الدولة الحديثة، مشددًا على أن إنجازاته تتحدث عن نفسها وتعكس روح الإخلاص والوفاء لمصر وشعبها.

